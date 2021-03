Angelique Boyer: El día que la actriz interpretó un tema de Gloria Trevi en francés: VIDEO

Angelique Boyer no solo es la excelente actriz que todos conocemos por sus papeles en producciones televisivas como RBD, Mujeres asesinas y Corazón Salvaje. Más tarde consiguió su papel principal como Teresa Chávez en la telenovela Teresa, producción que le valió más reconocimiento a su talento y capacidad actoral.

Más tarde se enfocó en producciones como Lo que la vida me robó, y Tres veces Ana, con lo que no podemos dudar que Angelique es una estupenda actriz, pero no solo eso, la fémina también es modelo y cantante, y aunque en pocas ocasiones hemos podido verla en acción interpretando una melodía, lo cierto es que.

Angelique cantando en su idioma natal

Mientras fue transmitida la telenovela de Teresa, cabe destacar, tuvo un gran éxito y no sólo los protagonistas consiguieron más atención en el medio del espectáculo, la encargada del tema oficial, Gloria Trevi también adquirió más fama por su tema ‘Esa hembra es mala’.

Durante sus presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la cantante invitó en un par de ocasiones a Angelique personificada de su papel de Teresa mientras Trevi interpretaba el exitoso tema. En el escenario, la actriz se limitaba a cantar y disfrutar la música, pero hubo una ocasión en que Gloria invitó Ana Brenda Contreras, Sherlyn y a Boyer para cantar otra de sus melodías: 5 minutos.

Boyer, junto a sus compañeras interpretaron este gran éxito de Gloria Trevi, pero destacó el momento en que Angelique cantó un verso en francés. Aquí te dejamos el video:

