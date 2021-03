Melanie Carmona defiende a Alicia Villarreal; la actriz la apoyó cuando supo que fue abusada

Después de que la atención sobre el caso del abuso que había sufrido Melanie Carmona se volcara hacia su madre, Alicia Villareal, la modelo de 22 años de edad salió en defensa de la cantante.

De acuerdo con una publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram, tanto su padre, Arturo Carmona, como la intérprete de "Te Aprovechas" fueron las primeras personas en apoyarla.

Pese a que la cantante no ha dado a conocer su postura sobre los hechos como lo hizo el padre de la joven, ésta aseguró que nunca fue su intención exponer a su mamá, ni dar a entender que no había hecho nada.

Al contrario, dijo que siempre ha estado a su lado y le brindó todo el apoyo que necesitaba para enfrentar la necesidad de denunciar a su agresor ante las autoridades.

“El hecho de querer hacer las cosas más concretas y resumidas, y al no platicar detalles innecesarios, no significa que mi mamá no haya hecho nada".