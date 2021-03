Ivonne Montero da positivo al Covid-19 y se trata con dióxido de cloro

Ivonne Montero dio a conocer este martes que dio positivo a la prueba de Covid-19 por lo que se encuentra recibiendo tratamiento con dióxido de cloro; así lo reveló la famosa actriz en sus redes sociales en donde además reveló que no ha dejado de padecer fiebre durante una semana.

De acuerdo con un video que compartió en su cuenta de Instagram, Ivonne Montero lleva más de una semana con los síntomas de la enfermedad; dolor de cuerpo, de cabeza y un poco de tos, sin embargo, señaló que hasta el momento se encuentra evolucionando “bastante bien.”

De esta manera la actriz de 46 años se une a la extensa lista de celebridades mexicanas que han dado positivo al coronavirus SARS-CoV-2, el cual es el causante de la enfermedad covid-19. Famosas como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Allisson Lozz, Leticia Calderón, Luz Blanchet, entre otras, hicieron pública su condición tras conocer los resultados de la prueba.

“Estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro”

Ivonne Montero publicó este martes por la noche un clip en donde dio a conocer el tratamiento que está llevando para superar la enfermedad: “estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro”, razón por la cual se encuentra tranquila, destacó, ya que con eso se ha estado cuidando y protegiendo desde tiempo atrás: “estoy saturando muy bien”.

De acuerdo con lo declarado lleva una semana de cuarentena sola en su casa y reveló que su hija se encuentra bien ya que lleva dos semanas con sus abuelos, mientras ella se encontraba trabajando, por lo cual descartó cualquier contagio hacia ella. La famosa actriz dio a conocer que ha presentado síntomas como dolor de cuerpo y de cabeza, además de tos y dolor en los glóbulos ovulares.

En otra grabación Ivonne Montero se mostró más afectada por la enfermedad y destacó que el proceso no le está resultando nada fácil ya que a lo largo de toda la semana ha tenido fiebre y tos. De acuerdo con lo que dio a conocer la actriz, ya le realizaron una tomografía y ya presenta daño pulmonar; “Ahorita tengo 39.2 de fiebre. No me siento muy bien, pero estoy con ánimo. Va a venir ahorita una doctora a verme,” informó.

