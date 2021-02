Pablo Lyle le cede lugar a Giuseppe Gamba

Giuseppe Gamba mantiene una buena amistad con el actor Pablo Lyle y aunque no ha podido verlo, habla constantemente con él, sabe que se encuentra bien y en espera de que todo esto termine. Cabe recordar que el actor de “Mirreyes vs. Godínez” está por cumplir dos años en arresto domiciliario en Miami, Florida, en espera de que se lleve a cabo su juicio por homicidio involuntario, luego de que un hombre muriera tras haberlo golpeado.

“Si habló con él sobre nuestra amistad y cómo está él. La realidad me gustaría platicarte más, pero no me parece que sea información prudente que comparta porque no es mía. Él está bien, pero no es prudente que yo comparta más”, comentó Gamba.

Sin embargo, es tan fuerte su amistad, que fue el mismo Pablo quien le pidió que entrara en su lugar a la película “Después de ti”, producción que Lyle dejó en plena filmación por sus problemas legales, por lo que Gamba sólo tuvo un fin de semana para construir el personaje en esta historia protagonizada por Paulina Dávila, Natalia Téllez y Rodrigo Guirao.

"Llegué a una ficción en la que mi amigo estaba participando antes, para él era importante que estuviera ahí, y me ofrecí a entrar para quitarle una preocupación. Entonces para mí más que sustituirlo es una carta de amor para un amigo. Estoy contento y orgulloso con el resultado", explicó el actor, quien el año pasado cobró popularidad por su trabajo en "Cindy la regia".

En “Después de ti” da vida a “Gil”, un hombre generoso que trata de subirle el ánimo a sus amigos, pero sus métodos no siempre son los mejores, en ese sentido se identifica con él, porque en su día a día, trata de estar siempre bien para quien lo necesite.

La historia cuenta la vida de “Su” (Dávila), quien pierde a su prometido y su con ella sus ganas de vivir, pero sus amistades la ayudarán a recuperar su felicidad. Llegará a la pantalla grande en las salas que están abiertas en el país, el próximo 12 de marzo.

Trabaja en el guion

El 2020 su carrera comenzaba a despuntar, pero la pandemia paró las dos películas y una obra en las que iba a trabajar, aunque espera retomarlas en cuanto el confinamiento termine. Ha pasado sus días escribiendo, porque desde pequeño, la escritura es una de sus pasiones y por tanto trabajo la había descuidado.

“Toda mi vida he escrito, mi inquietud por actuar tiene que ver con mis ganas de contar historias. He estado trabajando en el guion para una película, pero más allá de si se filma o no, sólo quería que existiera, ya después veremos qué pasa”, detalló.

