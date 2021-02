Anel Noreña, exesposa de José José, pierde demanda contra la escritora Paty Romani

Después de que se desahogaran las pruebas por parte de del representante legal de Anel Noreña y el de la escritora Paty Romani, la justicia decidió no aceptar la acusación de la exesposa de José José.

Noreña había asegurado que Romani había dicho que José Joel no era hijo de "El Príncipe de la canción", por lo que decidió iniciar una denuncia por daño moral.

“La demanda no procedió, esto es lo que a mi me informaron mis abogados, y me informa que no hay procedimiento porque es algo que nunca dije, entonces la actitud probatoria fue difícil, aunque te hablo de eso sin ser abogada”, aseguró Paty, en entrevista para el programa Hoy.