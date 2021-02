Itatí Cantoral CONFIESA que disfruta sus memes

Itatí Cantoral ama cada uno de los personajes que ha interpretado, pero le tiene cierto respeto a Soraya Montenegro, la antagonista de la telenovela María la del barrio que hizo en 1995, y hoy sigue presente en el ingenio de los mexicanos a través de los memes.

“Obviamente le voy a estar agradecida siempre a ‘la maldita lisiada’ -risas- me sigue dejando cosas buenas. Los memes muestran el cariño de la gente, son una bendición de Dios, porque no lo planeé, me parecen divertidísimos y me alegran el día siempre que los veo”, contó orgullosa la actriz.

Inició su carrera en los 90 con papeles de drama, pero no se encasilla, también ha hecho papeles cómicos: “Las villanas también tenían un toque de comedia. Quería ser una actriz trágica, pero la vida me ha dicho que soy cómica y me gusta. Hay veces que no creo que sean personajes en ese género y resulta que la gente se ataca de la risa. No sé a qué se deba, pero no me quejo, hay que entrarle a todo”, afirmó.

Para Itatí es importante representar todas las facetas y colores de las emociones, pero considera que hacer reír es más complicado. Al menos así lo siente en las grabaciones de la serie Renta congelada, en donde el público está presente en el foro.

“Es un trabajo delicado, hay que ponerle cabeza para poder hacer comedia, no es tan sencillo”, detalló.

También hace comedia en la telenovela La Mexicana y el Güero, que este domingo llega a su final. “No pensé que terminara de esa manera, Nicandro Díaz hizo buen trabajo con su equipo, me encantó el desenlace y formar parte de esta historia. Soy telenovelera de corazón. Ahí nací y ahí me moriré”, finalizó.

CONCLUYE NOVELA

Su protagónico en La Mexicana y el Güero concluye este domingo.

El final es distinto a la versión chilena en la que se basa la historia.

Fue la primera producción de Televisa en medio del COVID-19.

Grabaron siete meses bajo todas las medidas sanitarias.

Le gustó el ambiente positivo que hubo en el foro con todo el elenco.

Por Patricia Villanueva

BGM