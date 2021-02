Hijos de José José preparados ante los planes de SARITA sobre la herencia: VIDEO

Luego de haber hallado el testamento de José José, el cual favorece a José Joel, Marysol Sosa y Anel Noreña, surgió la incógnita de si existe otro documento en pro su hija más pequeña, Sara Sosa. El primogénito del Príncipe de la Canción responde todos los cuestionamiento en entrevista exclusiva para Conexión Heraldo.

La muerte de José José en septiembre de 2019 conmocionó a México, pero más llamó la atención la polémica que se suscitó entre José Joel, Marysol y Sarita y pues los primeros dos hijos del intérprete no entendían por qué su padre murió solo en Miami, lejos de su familia y sin saber nada de ellos.

Ante la polémica, la división entre los hermanos fue notoria y se comenzó a especular el por qué Sarita y su madre habrían aislado al intérprete en Miami hasta su muerte. La respuesta de muchos fue: crear un nuevo testamento que las favoreciera a ellas con la herencia. No obstante, en diciembre de 2020, José Joel y Marysol Sosa encontraron el único testamento que existe hasta ahora.

“¿Y no habrá otro testamento por ahí?, no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando estuvimos allá con todo el jaleo del fallecimiento de mi padre, el consulado de México en Miami, desde que llegamos estuvo muy atento a nuestra disposición, y obviamente entendemos que mi papá siendo mexicano, cualquier testamento o documento legal de esa índole, tuvo que haber pasado por el consulado mexicano… al día de hoy no hay absolutamente nada”.

Tras el hallazgo del testamento, los primeros hijos del intérprete de “El amar y el querer” planean proceder legalmente; sin embargo, todo está frenado debido a la pandemia por coronavirus, por lo que esperan reanudar operaciones en el próximo mes.

“Pues mira, está frenado, pero la verdad es que fue una sorpresa muy agradable terminar el año pasado con el hecho de que sí hay un testamento… al parecer está a favor de mi madre, mi hermana y mío, eso nos dejó un buen sabor de boca después de todo el viacrucis que pasamos luego del fallecimiento de mi papá”.

José Joel señaló que ni Sara Salazar ni Sarita su hija, han dado la cara; no saben qué puede llegar a pasar o qué estén maquinando; sin embargo, una vez se reanude todo, podrán obtener más respuestas y proceder legalmente pues dicen estar completamente preparados ante cualquier acción de sus familiares en Miami.

“Quizá nos encontremos con documentos apócrifos, quizá ya estén falsificando firmas… Tuvieron a mi papá más de un año y cacho secuestrado, pudieron pasar muchas cosas. El hecho de que no sepamos de estas personas sí nos tiene con las antenitas bien paradas”.

Ante cualquier eventualidad, José Joel señaló que se ponen en manos de Dios y dice no tener prisa ya que no están peleando dinero, que la mejor herencia es el cariño de los fans; lo que buscan son respuestas sobre el último año de vida del Príncipe de la canción.

“Entender cómo es que estas personas deciden tener a mi papá como lo tuvieron durante tanto tiempo y prácticamente dejar que se muriera, siendo que aquí en México lo teníamos con las mejores atenciones, de su familia, de los doctores y de su casa disquera”.

José Joel lanza álbum homenaje a su padre

En entrevista para Conexión Heraldo, José Joel también nos contó sobre el nuevo disco que está por lanzar en homenaje al intérprete de “El Triste”, con arreglos de banda sinfónica, mariachi y cumbia. No te pierdas toda la conversación y descubre qué más nos contó el hijo del Príncipe de la Canción.