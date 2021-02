Cynthia Klitbo TEME por la vida de El Rey Grupero tras recibir amenazas

Cynthia Klitbo ha revelado que se siente atemorizada de que su novio El Rey Grupero pueda ser lesionado luego de que el influencer denunciara las irregularidades que el doctor Juanjo Duque ha realizado con el cuerpo de distintas mujeres tras practicarles algunas operaciones estéticas.

“Me siento aterrada porque también tiene amenazas fuertes, entonces, ¿qué te digo?... él es el Robin Hood, y me encanta que sea así, pero me preocupa mucho, a mi lo que me preocupa es él porque una persona que es capaz de hacer eso, que no tiene escrúpulos, pues es capaz de muchas cosas, y yo quiero encontrar a mi novio vivito y coleando cuando regrese”, aseguró la actriz en entrevista para Venga la Alegría.