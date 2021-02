The Weeknd anuncia tour mundial para 2022 que no incluye a México; fans se lanzan en su contra

A través de sus redes sociales The Weeknd anunció el tour mundial que realizará en el 2022, sin embargo, los fans se lanzaron contra él pues en los países en los que se presentará no aparece México.

En su tour mundial llamado “The After Hours” recorrerá más de 100 ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa y comenzará el 14 de enero en Vancouver para terminar el 1 de mayo en Tacoma, Washington.

Fans no duraron en preguntar en la publicación si el cantante cambiará algunas fechas o incluirá más tarde en su gira otras ciudades, entre ellas México. Por este motivo, los fans no pierden la esperanza de que llegue al país.

Aunque algunos externaron su descontento por no ver a México entre los lugares que visitará el cantante, otros lo defendieron y aunque no estaban del todo contentos aceptaron resignados que el país no apareciera.

The Weeknd llega al Super Bowl

En el Super Bowl de este 2021 Abel Makkonen Tesfaye será la estrella que brille en el escenario del medio tiempo el próximo 7 de febrero.

Hasta el momento se confirmó que Ariana Grande y Daft Punk serán los artistas invitados al espectáculo del medio tiempo junto a The Weeknd .

Con esta participación el cantante canadiense se una a la lista de exitosas personalidades de la música que han dejado huella en este evento deportivo, como el caso de Shakira, Katy Perry y Michael Jackson.

