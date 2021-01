Super Bowl LV: Ariana Grande y Daft Punk son los invitados de The Weeknd en el medio tiempo

The Weeknd, un cantante que se ganó la fama de manera intempestiva en 2020, será el que se encargue del show del medio tiempo del Super Bowl LV. Pero ayer se filtró qué grupos serán los dos invitados para uno de los momentos más esperados en el duelo por el título del futbol americano en Estados Unidos.

Luego de que se filtrara la playlist con la que Abel Makkonen Tesfaye estará en el espectáculo de medio tiempo, también se dio a conocer a los que serán sus invitados en el show.

Daft Punk será uno de los que acompañen a The Weeknd, esto sucederá en la canción I feel it coming. Además, Ariana Grande participará junto al canadiense en la canción Love me harder.

Se dio a conocer la lista de canciones para el medio tiempo del Super Bowl LV

Aunque esos son los artistas invitados, tampoco se descarta alguna sorpresa de otro invitado, como ha sucedido en ediciones anteriores del Super Bowl.

El Super Bowl LV enfrentará a los Bucaneros de Tampa Bay, que podrían convertirse en el primer equipo que sea campeón de la NFL tras coronarse en casa. Esto si logran superar a los Jefes de Kansas City, actuales campeones de la liga.

El juego está programado para el 7 de febrero en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida. Tom Brady buscará el séptimo anillo de campeón en su carrera. Por su parte, Pat Mahomes intentará repetir el título que se quedó el año pasado con Kansas City.

gka