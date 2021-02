¿Quién es Palmira Ruiz, Miss México acusada de racismo y homofobia?

Palmira Ruiz, Miss México y Miss Global 2020, se encuentra en medio de la polémica tras darse a conocer unos audios en donde hace comentarios racistas y homofóbicos hacia sus compañeras del certamen internacional.

Esta no es la primera vez que la reina de belleza se ve envuelta en la controversia, pues el año pasado, durante la final del concurso Miss Global la representante de Colombia, Jesenia Orozco, acusó fraude y argumentó que un patrocinador pagó una gran cantidad de dinero para coronar a la mexicana.

Ruiz es originaria de Ciudad Huajuapan de León, Oaxaca y representó a su estado en el concurso nacional, para después ganarse la oportunidad de ir a un concurso internacional.

Durante el concurso, que se realizó en el auditorito Guelaguetza, ubicado en su estado natal, la Miss México se pronunció por apoyar a las mujeres, principalmente de las regiones del estado de Oaxaca en donde aún se habla una lengua materna, pun indicó que ella podía ser una portavoz y desde este ámbito dar proyección a las lenguas originarias a nivel internacional.

Actualmente se desempeña como presentadora de televisión. De acuerdo a su descripción de Twitter es conductora en un programa de TV Azteca en su estado. También es bailarina y modelo.

Estos son los comentarios que hizo la Miss México

Diana, ex maquillista y asistente de Ruiz, reveló durante el programa ‘Chisme No Like’ una serie de audios donde la modelo hace comentarios racistas y homofóbicos en contra de las otras participantes.

La excolaboradora explicó que la razón por la que decidió difundir este material fue porque la representante de México le aplicó abuso laboral. Además denunció que Palmira la humilló y le quedó a deber dinero.

Hasta el momento la ganadora de Miss Global no ha hecho ninguna aclaración, pero se espera que próximamente aclare sus comentarios.

