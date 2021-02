Conoce la LUJOSA RESIDENCIA de Silvia Pinal que todos queremos: VIDEO

La primera actriz, Silvia Pinal, quien comenzó a actuar en el teatro antes de llegar al cine en la parte final de los años 40 es ya parte de la historia cinematográfica de México, de manera que es considerada como pionera del teatro de comedia musical y de la televisión nacional. A su faceta de actriz, cabe añadir, también se le han sumado proyectos como empresaria, productora y cargos en la política.

La actriz de 89 años, quien cuenta ya con un linaje, no ha demeritado su poder y mucho menos su trayectoria, de manera que se ha dado ciertos lujos, entre ellos, su hogar. Se trata de una de las casas más lujosas en el medio artístico mexicano, y no solo por ser de la primera actriz, nos referimos a la arquitectura pues es bastante inusual, por lo que no ha tenido cuidado en mostrarla ante las cámaras.

Acompañada de arte y naturaleza

Ubicada en la colonia del Pedregal, en la Ciudad de México, la fachada de su casa se adorna con piedras preciosas mismas que le dan un toque de tranquilidad. Destaca, además, la cantidad de arte que se puede apreciar en ella. Es una casa cálida y serena.

El interior de su hogar es aún más sorprendente, pues desde la entrada y hasta llegar a la sala, se necesita pasar por un camino de plantas, las cuales son del agrado de la actriz, pues los techos de su residencia cuentan con grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural.

Al interior de su hogar se hallan decoraciones con cuadros de su juventud, objetos valiosos y un retrato hecho por Diego Rivera.

Fue en entrevista para el programa Hoy que la famosa y talentosa Silvia Pinal mostró un poco de su lujosa casa, la cual es muy admirada por sus amigos y seres queridos. Aquí te mostramos el vídeo:

SN