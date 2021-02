Claudia Ramírez presume un amor más joven

A Claudia Ramírez siempre le han interesado las historias que muestran a mujeres fuertes y que rompen estereotipos sociales, como el que una mujer madura puede enamorarse de un hombre más joven y no sufrir por ello. Tal como le pasa a su nuevo personaje “Irene Ferrer” en la telenovela “Fuego Ardiente”.

“Vivimos en una sociedad en la que hay tantos prejuicios que hay que romperlos desde un lugar mucho más actual y defender muchos temas que se van a tocar en la telenovela, desde mi relación con una persona más joven, hasta lo que le pasa a las otras mujeres de la historia, donde creo que hay que dignificarnos como género”, afirmó la actriz.

En la telenovela del productor Carlos Morena, “Irene” se enamora de un hombre más joven llamado “Fernando”, a quien da vida José María de Tavira, y desde que se conocen hay química entre ellos, por eso están dispuestos a luchar por su amor.

Pero no es la única historia que busca romper estereotipos, Laura Flores interpreta a “Laura”, un personaje que considera retrata la esencia que las escritoras Martha Carrillo y Cristina García quieren mostrar al público, reflejar la fuerza femenina, sin importar edades o condiciones sociales.

“Interpreto a una mujer que fue totalmente opacada y anulada por su esposo y la hace a un lado de la vida de sus hijos. Sabemos que muchas veces la realidad supera la ficción y me ha tocado ser testigo de historias de terror como ésta, pero en este caso esta mujer resurge como el ave fénix y regresa a pedir lo suyo. Mi personaje lo que quiere decir es que las mujeres tienen que luchar por lo suyo, que no se dejen que no permitan que alguien acabe con su vida y que tenemos que ser más fuertes”, explicó la actriz.