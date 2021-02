Corría el año de 1983 y la carrera de Luis Miguel estaba en pleno despegue. El juvenil ídolo del momento apabullaba los escenarios con su talento para el canto, frescura ante sus fans y soltura al expresarse ante una cámara. Luis Miguel era tan maduro a esa edad, que desde entonces tenía claro que quería ser millonario y ganar su primer millón de dólares lo más pronto posible.

Pocas personas en el mundo tienen tan claro qué desean ser en la vida y cómo van a lograrlo. Pero, aún más complicado, es vislumbrar qué réditos te va a dar eso de lo que sueñas vivir. Pues Luis Miguel sí lo sabía a los 12 años y lo expresó con naturalidad al periodista ecuatoriano Christian Johnson, quizá uno de los comunicadores que más y mejor siguió su andar en sus inicios.

Se mudaba de casa y filmaba su primer película

La tarde del 1 de marzo de 1983, hace prácticamente 38 años, Luis Miguel daba esta entrevista para revelar detalles de su carrera y lo que esperaba le brindara ésta. Todo, entre la vorágine de mudarse de hogar y con compromisos de trabajo de sobra.

"He estado filmando Ya Nunca Más con Abel Salazar, mi director en mi primera película. Es un personaje muy parecido a mí, muy despierto, me ha ido bastante bien. Hoy es primero de marzo, mañana 2 de marzo termino de filmar la última escena de la película",

Al pensar si su carrera era prioridad o no, el joven Sol fue claro y aceptó que el Sí de su papá, Luisito Rey, lo hizo profundamente feliz.

"No me ha afectado ser artista, más me hubiera afectado si mi papá no hubiera aceptado serlo, me hubiera sentido mal, frustrado, porque desde que tengo uso de razón sabía que quería ser esto. Pero estoy contento porque hoy recibí un disco de platino", recordó.

Con algunas novias y así le gustaban las mujeres

Desde entonces tuvo la percha de conquistador, por ello, pensó en qué le gustaba en sus novias.

"Fíjate que ahorita no tengo novias, sí he tenido unas seis novias, no más. Me gusta una para cada semana (ríe). Lo primero que busco en una mujer es la simpatía y que sea buena gente".

Pensaba en su primer millón de dólares y cómo gastarlo

Al ser cuestionado sobre si la fama y el dinero que llegaría con su éxito, le haría perder el piso o la cabeza, el joven Luis Miguel fue contundente: "¡Por favor! tú ¿Cómo crees? (ríe). Yo, hacer locuras es una de mis especialidades, soy bien loco. Pero mira, no me gusta usar reloj, tengo solamente uno y ésta (sujeta su medalla) me trae buena suerte, me gusta mucho".

A la pregunta de ¿Qué haría o en qué gastaría su dinero si tuviera 5 mil dólares en el banco? Luis Miguel reflexionó y apuntó.

"¡Uy! 5 mil dólares ¿Y no puede ser un millón? podría ser, no sé, se pueden comprar muchas cosas con un millón de dólares. Lo primero sería una casa bonita, luego un coche bonito como el que tienes tú, un MG (auto convertible).

Aquí te dejamos la entrevista a Luis Miguel, con 12 años y mes y medio de cumplir 13 años. Sabía perfectamente qué quería de la vida y lo logró al pie de la letra.

maaz