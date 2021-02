LUIS MIGUEL cantando por primera vez con MARIACHI al cumplir 15 AÑOS: VIDEO

La vida de Luis Miguel cuenta cualquier cantidad de historias desde que comenzó en el mundo del espectáculo, siendo apenas un niño decidido a triunfar con su voz. Por eso, esta vez recordaremos la ocasión en que cumplió 15 años de vida y, feliz como pocas veces, disfrutó de pastel y mariachis a lado de Raúl Velasco y Luis Rey en Siempre en Domingo.

La ocasión sirvió también para que, por primera vez, Luis Miguel cantara en público con mariachis. La canción que El Sol eligió entonces fue todo un reto, mismo que sacó a flote con éxito. Al sonar del mariachi, Luis Miguel "debutó" con 'Cucurrucucú Paloma', tema original de 1954 creado por Tomás Méndez e inmortalizado en las voces de Pedro Infante y Lola Beltrán, entre varios intérpretes que la han cantado.

Luis Rey confesó el cariño por su hijo

Como pocas ocasiones e habrá visto en cámara, Luis Rey o también conocido como Luisito Rey, padre de Luis Miguel, aprovechó esa ocasión para, visiblemente emocionado, regalar unas palabras a su hijo, antes que al artista.

"Siento demasiada emoción, además del cumpleaños y las cosas que se culminan aquí en tu programa (Siempre en Domingo) es algo para mí maravilloso, de la forma como responde el público que más nos emociona es el de México, porque venimos aquí y se entregan. Gracias a ti y Televisa", indicó Luis Rey a Raúl Velasco.

"Ahora viene lo personal que es donde más a gusto me siento. Me siento mucho más feliz de Luis Miguel como hijo que como artista. Como artista el público lo dice, como hijo, yo".

Raúl Velasco vaticinó su éxito

Como si fuera un profeta, Raúl Velasco también felicitó a Luis Miguel y le brindó palabras que bien servirían para vaticinar el éxito que este tendría durante toda su carrera.

"Luis Miguel, yo qué te puedo decir, que sigas conservando la sencillez, esa humanidad que has heredado de tus padres. Que el triunfo no te envanezca, que tengas los pies en la tierra para que siempre te conserves como un muchacho sano, como un ejemplo de la familia y como un artista que sale al escenario a entregarse, a no esperar que le den, como tú sales, a entregar tus canciones y entregarte tú en cada una de tus interpretaciones.

"Muchas felicidades, que estos 15 se conviertan en muchos más de muchos éxitos", dedicó Velasco para luego invitarlo a cantar con mariachi.

Sería aquí que Luis Miguel, luego de apagar las velitas del pastel, elegiría una de sus canciones favoritas y que, a decir de él mismo, mejor se sabía.

Disfruta de la primera vez que Luis Miguel cantó en público con mariachi, así como de la reacción de sus fanáticas.

