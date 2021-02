LUCERO narra a detalle cómo fue su boda con LUIS MIGUEL: VIDEO

Lucero y Luis Miguel tuvieron una historia de amor de película que, por un corto lapso, traspasó la pantalla grande para vivirse en la vida real entre ambos. Con 15 años de edad, en ese entonces ambos eran actores y cantantes con exitosas carreras por venir, por ello hoy recordaremos a Lucerito contando todos los detalles de esa boda de película que tuvo con Luis Miguel en la filmación de 'Fiebre de Amor'.

¿Será acaso que Lucero estaba realmente emocionada de casarse con Luis Miguel? ¿Qué pensaron las personas que los vieron entrar tomados de la mano, de blanco y camino al altar? La misma Lucero lo narra en una conversación de 1985.

Vestirse de novia la emocionó, pero también la hizo sufrir

Visiblemente emocionada y con los recuerdos a flor de piel, Lucero contaba en 1985 la experiencia de vestirse de novia por vez primera.

"Creo que hay muchas anécdotas sobre esa secuencia (de la boda) donde salíamos vestidos de novios, donde supuestamente nos casamos. Sentí un calor espantoso, el lugar para cambiarnos era un camper acondicionado para tener nuestra ropa. En el momento en que yo me puse el vestido me moría de calor, sudaba a mares porque tenía crinolina, fondo, velo y las flores", rememoraba entre sonrisas.

"En el momento en que entré a la Iglesia yo tenía los nervios naturales que tiene cualquier actor o actriz tenemos antes de una escena. Pero, cuando entré, yo juraba que me estaba casando, de verdad, yo sentía los mismos nervios que debe sentir una novia al mirar al Padre muy serio, al ver el decorado, las flores blancas, la alfombra roja y el pasillo con gente a los lados". "Me sentía nerviosa por eso y más porque las malas lenguas cuentan que la gente que se viste de novia, antes de casarse, ya no se casa nunca. Entonces yo decía vamos a disfrutar este casamiento".

Entra al Altar, de la mano de Luis Miguel

Al seguir la anécdota, Lucerito cuenta cómo fue la entrada al hotel de Acapulco donde se casó con Luis Miguel y la reacción de los turistas y huéspedes al verlos.

"Entramos a un hotel muy conocido en Acapulco haciendo la secuencia. En el momento en que llegamos en aquella limusina preciosa, vestidos de novios los dos, muy serios, todos los turistas no se explicaban qué estaba sucediendo, no podían creer que dos chicos de 15 o16 años estuvieran casándose realmente, porque ellos no veían bien las cámaras y Luis Miguel y yo entramos en nuestro papel, yo tomada de su brazo, con una flor blanca en la mano y era sensacional como nos tomaban fotos", reveló, aunque confesó "siento que se dieron cuenta y notaron que éramos actores. Fueron anécdotas muy bellas".

Luis Miguel "sufrió" para llevarla en brazos

Para rematar la historia, Lucerito contó cómo fue ser cargada por Luis Miguel al momento de ingresar a la suite nupcial, algo que mostró la fuerza de El Sol.

"Hay un momento en que Luis Miguel tenía que cargarme, obviamente después de la quinta cargada ya sudaba más que de costumbre. A la primera dije 'a qué fuerte muchacho', pero la escena la repetimos bastantes veces por errores o el micrófono, pero fue muy divertido", precisó.

Disfruta aquí de la entrevista que le hicieron a Lucero, donde momentos después se une Luis Miguel para juntos narrar estas y más anécdotas de la filmación de su boda y cómo fue trabajar juntos en Fiebre de Amor.

