Angélica Vale cuanta su mala experiencia en la TV; sufrió ACOSO y BULLYING

La gente piensa que el mundo de la actuación está rodeado de reconocimiento, dinero, portadas y el amor de los fans, pero para Angélica Vale, el tiempo que pasó en la televisión no fue así, ya que ella pasó momentos muy difíciles donde inclusive llegó a sufrir acoso y bullying, por lo que su experiencia no fue nada agradable.

La actriz mexicana contó los peores momentos que vivió durante su paso por las telenovelas, donde junto a su madre Angélica María, revivieron esos pasajes oscuros en "Consejos Angelicales", un programa de Youtube, donde madre e hija comparten algunas de las experiencias que han vivido a lo largo de su carrera en el mundo artístico.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentó fue al machismo, ya que el mundo en el que se mueven y más en las épocas en las que las dos salían en televisión, estaba dominado por los hombres, inclusive confirmó que le costaba mucho trabajo trabajar porque no tomaban en cuenta a las mujeres para nada.

Otro de los temas con los que tuvo que lidiar en "La Parodia" y en ocasiones en algunas telenovelas fue con el albur, un tema de mucho debate en México, ya que forma parte de la cultura, pero las mujeres siempre salen perdiendo y a pesar que a ella no le gustaba entrar a eso, a muchos de los compañeros les daba igual y terminaban albureándola, lo que también podría ser considerado como bullying laboral.

"El albur es algo muy mexicano y las mujeres siempre vamos a perder, a mi no me gustaba entrarle a eso. No era en mala onda, se les pasaba porque se les pasaba", explicó la actriz de Betty la Fea, quien confesó que en diversas ocasiones terminaba llorando después de los programas.

Las cosas han cambiado

En los últimos años, las mujeres han logrado cambiar un poco el mundo del espectáculo, tal es el caso de #Metoo, donde denunciaron a un productor de televisión, y en lugar de censurar a la mujer, se terminó despidiendo; ya que ahora se busca proteger y brindar más seguridad en todos los sentidos, no solo en el laboral, a las mujeres.

dza