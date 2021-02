”¡Óigame no!” Eugenio Derbez enseña sus mejores frases de película a su hija Aitana: VIDEO

Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 los niños continúan tomando clases en casa con ayuda de sus padres y los de las celebridades no se salvan, así lo demostró Eugenio Derbez al darle algunas lecciones a su hija, aunque dejó de lado el inglés y las matemáticas para recordar sus mejores personajes.

El comediante mexicano brilló en la televisión con personajes que lo hicieron inmortal y por los que hasta la fecha es conocido, aunque esta vez decidió recordarlos junto a su hija Aitana mientras le ayuda con sus clases en casa.

A través de un video que compartió en su cuenta de Facebook, Eugenio Derbez dejó ver que pasa tiempo de calidad con su hija y le enseña todo sobre él y su mamá, la cantante Alessandra Rosaldo, algo que marcará la vida de la pequeña.

“¡Óigame no!”, es una de las frases más famosas de Eugenio Derbez y que se escucha en su personaje de Eloy Gamenó. Esta vez Aitana repitió de una manera muy particular y graciosa las frases que hicieron famoso a su padre, quien señaló que no conoce bien lo que hacen sus papás.

Aarón Abasolo fue otro de los personajes que recordó el comediante y productor con la frase “¡Pregúntame!”, y que su hija no dudó en repetir una y travez, tal vez muy a pesar de lo que haya dicho su mamá.

¿Aitana seguirá los pasos de sus padres?

La hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ha dado muestras de su gran talento a sus 6 años de edad, como el dueto que protagonizó con su hermano Vadhir Derbez y que le ganó los elogios de los internautas.

Vadhir Derbez compartió en su cuenta de YouTube un video en el que canta junto a su hermana “Dance Monkey” de Tones and I, aunque él lo hizo acompasándola con la guitarra y haciendo muestra de su talento con este instrumento.

Aunque se mantuvieron ausentes por un tiempo, ahora la dinastía Debes gusta de mostrar sus momentos en familia, incluso lanzaron una serie en la que todos viajan juntos. Algo que anticipó el divorcio de Aislinn Derbez.

Foto: Instagram

cvg