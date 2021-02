Lambda García, con el corazón ROTO, le pide a Sherlyn ser la MAMÁ de sus hijos, ¿prestará su VIENTRE?

Lambda García ha llegado a la resolución de que quiere ser padre, esto quizá tras una "revelación" durante sus momentos de dolor tras la ruptura con su novio Luja; al respecto, su amiga Sherlyn se barajeó como una posibilidad para que el conductor sea padre y la actriz dijo que sí apoya a su "cuate", pero no de la manera en que se esperaba.

Hace unos días el actor y conductor reveló en entrevista que está triste por la separación, pero que en un futuro no se ve casado pero sí feliz y con un hijo. ¿Se cumplirá su sueño?

Sherlyn responde a si sería la madre biológica del hijo de Lambda García

Este jueves la actriz Sherlyn respondió ante los cuestionamientos de que si le prestará su vientre a Lambda para cumplir su "sueño" de ser padre, pero tal parece que esto no será posible y García tendrá que enfrentar la decepción amorosa junto a la actitud de su amiga, pues no... no habrá posibilidad de que sea la madre biológica del hijo del conductor.

Fue el año pasado cuando Sherlyn sorprendió a sus seguidores y alguno que otro curioso al convertirse en madre de un hijo cuyo padre es "Dios", pues no reveló la identidad de quién prestó su cromosoma Y para procrear al niño. Sin embargo, no prestará su vientre a Lambda.

“No, yo estoy muy contenta con los procesos que tengo y me parece que así funciona bien”, dijo la actriz.

Actualmente Sherlyn estudia una carrera profesional, tiene un hijo y para completar sus ocupaciones ha anunciado que regresará a las telenovelas con un reto: será la villana del programa.

Hasta el momento se desconoce si Lambda García ya ha consultado la posibilidad de adoptar a un menor, sin necesidad de tener que traer una nueva vida al mundo.