Me Caigo de Risa: Ella es la GUAPA y DIVERTIDA invitada de este miércoles 24 de febrero | FOTOS

La séptima temporada del programa "Me Caigo de Risa" se ha colocado como una de las favoritas debido a las ocurrencias que tienen los integrantes de La Familia Disfuncional durante las distintas dinámicas del programa, las cuales están llenas de diversión.

El programa de la televisora de San Ángel no sería el mismo sin la atrevida participación de los famosos que son invitados a los distintos episodios y son "obligados" a participar en los juegos de improvisación sea cual sea el resultado ya que en algunas ocasiones reciben fuertes consejos.

En los primeros episodios de la séptima temporada, Faisy y La Familia Disfuncional han tenido como invitados a estrellas de la talla de José Eduardo Derbez, Arath de la Torre, Ana Leveyska, Raquel Bigorra y Mariana Ochoa; por lo que con el estreno de un nuevo episodio se preguntan qué famoso acudirá.

¿Quién irá este miércoles?

Por medio de sus redes sociales, la guapa conductora del programa Hoy, Marisol González compartió un par de fotografías anunciado su participación en uno de los programas de entretenimiento más vistos en la actualidad.

La experta en deportes subió varias imágenes demostrando que la pasó bastante bien en compañía de Faisy y La Familia Disfuncional; sin embargo, será en unos minutos cuando seamos testigos de las ocurrencias que vivió en el programa.

No es la primera ocasión que un conductor de Hoy visita los foros de "Me Caigo de Risa" ya que anteriormente fueron Andrea Legarreta, Raúl "Negro" Araiza y Arath de la Torre, quien se integró al matutino en este 2021.

"Me encantó formar parte de la familia disfuncional de Me Caigo de Risa, son maravillosos me divertí mucho. Gracias por todo", escribió ante sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

