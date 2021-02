"Es una mujer muy inteligente" Salvador Zerboni DESMIENTE a su ex Livia Brito

Después de que se diera a conocer que Livia Brito regresará a las telenovelas tras su altercado que sostuvo con un paparazzi el año pasado, el actor y expareja de la protagonista, Salvador Zerboni se mostró sorprendido con la noticia.

En un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, los reporteros de espectáculos le cuestionaron qué opinaba del regreso de su ex novia a la pantalla chica después del escándalo con un periodista, evento en el que hasta resultó demandada.

El actor se quedó atónito y sólo se limitó a desearle buena suerte.

“¡Órale!... ¡órale!, no pues, está bien. Ahora sí me quedé sin palabras, ¡cosa rara eh!, pero pues bendiciones ¿no?, que le vaya muy bien. Nada más me quedé en el ¡órale!... ¡qué rápido pasó!”, expresó Zerboni.