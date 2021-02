Eiza González recibe FUERTES CRÍTICAS por cantar este clásico del cine en INGLÉS | VIDEO

Eiza González es una de las actrices latinas más reconocidas en los Estados Unidos. La también cantante no desaprovecha el tiempo para demostrar su orgullo como mexicana. Incluso, ha declarado que gracias a lo ha aprendido en México le ha permitido destacar en la Unión Americana. Sin embargo, en días recientes ha sido blanco de diversas críticas debido a un video que ha subido en las cuentas oficiales de sus redes sociales.

En la grabación se puede observar a González interpretar una de las canciones del musical de 'La Bella y la Bestia'. Todo parece ir bien, hasta que se revisa la bandeja de comentarios en donde los seguidores le exhortan a la cantante a no solo hablar sino también a escribir en español, pues a pesar del orgullo que siente ser mexicana parece ser que ya se le olvidó su lengua materna. Algunos usuarios afirmaron que existen seguidores que no entienden el inglés.

Le llueven críticas

La críticas fueron muy severas, ya que se metieron con la apariencia de la actriz al afirmar que se ponen a hablar en inglés, pero su apariencia es de tener el 'nopal en la frente', reviraron algunos recalcitrantes fanáticos. Al mismo tiempo, le pidieron leer sus publicaciones en español, pues muchos de ellos son mexicanos y a veces no comprenden el idioma inglés. Lo mismo señalaron con su forma de hablar.

Sin embargo, también recibió comentarios de apoyo y hasta salieron en defensa de la guapa actriz. Algunos cuestionaron el odio que recibe de los mexicanos, que se dicen ser sus paisanos, mientras que enviaron saludos desde países sudamericanos. Los demás resaltaron su capacidad vocal e incluso se sorprendieron y preguntaron si Eiza no sabía hacer algo mal. Por último, le desearon suerte en su carrera.

Ante los comentarios divididos, Eiza continúa comunicándose en ambos idiomas, pero lo que no ha dejado de hacer es resaltar el amo que tiene por su país de origen. En alguna ocasión, declaró que su objetivo es seguir creciendo como artista para que sea un ejemplo de la preparación que tienen los mexicanos y de esta manera llevar a lo más alto el nombre de México, tierra de personas exitosas.

Estreno triunfal

En días recientes, Eiza González estrenó la película 'Descuida, yo te cuido', junto con la actriz Rosamund Pike. Dicha producción esta disponible en Netflix, aprovechando el estreno, la mexicana contó algunos secretos de su vida personal. Entre los cuestionamientos se encontraban si era amiga de sus exparejas o si tenía alguna molestia cuando las personas no prendían sus luces al conducir. Esta dinámica fue publicada por la cuenta de Netflix.

Ante esto, la actriz afirmó que se lleva muy bien con sus exparejas, ya que son personas con las que en su momento compartió momentos agradables. Al mismo tiempo, confesó que no le importa si la pizza lleva piña. Pero cuestionó esta combinación, ya que dijo que no entiende la finalidad de este fruto en la pizza. Pero, calificó a este platillo como destinado para gente elegante. Le dio igual si las personas encienden o no las luces cuando conducen.

Por otra parte, 'Descuida, yo te cuido', está dirigida por J. Blakeson. Eiza se desempeña como una de las protagonistas del melodrama y es la pareja sentimental del personaje principal interpretado por la actriz Rosamund Pike. La pareja se encarga de realizar estafas en contra de las personas de la tercera edad. A pesar de que el filme se estrenó el pasado viernes, se colocó como una de las producciones más vistas de la plataforma durante el fin de semana.

Con información de Actitud Fem.

rcb