Exatlón México: Ernesto Cázares fue confundido con un ladrón; revela en VLA detalles de su detención

Ernesto Cazares se volvió tendencia la noche de este miércoles luego que publicara en su Instagram dos videos en donde el atleta grabó el momento preciso en que es arrestado junto con otros tres amigos por presuntamente haber asaltado una tienda de conveniencia.

Los clips fueron compartidos en sus redes sociales y desataron toda una polémica en torno a las razones por las cuales dos policías y un elemento de la marina procedieron a increparlos y a pedirles una revisión a su vehículo. Esta mañana Cazares compartió su experiencia, así como el miedo que lo invadió, durante una entrevista al programa Venga la Alegría.

El exconcursante del reality Exatlón México aseguró que todo se trató de un malentendido por parte de los policías quienes los confundieron de pertenecer a una banda delictiva que acababa de asaltar una tienda:

“Estábamos sentados en la pizzería mis amigos y yo y de la nada llegaron dos policías entre amables y poniendo la ley y fue así de ‘sálganse porque ustedes hicieron no se que cosa, ustedes robaron’, y de la nada llega el marino y dice ‘ora p$rros, a los tres nos lo vamos a llevar’, y en eso nos identificamos primero, dimos nuestra credencial y les dijimos de dónde veníamos”, explicó.

Fueron confundidos con asaltantes

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Veracruz durante la noche de ayer y al parecer, de acuerdo con la versión de Ernesto Cazares, se trató de una equivocación por parte de los policías: “Se supone que estaban buscando a alguien que acababa de asaltar y que nosotros teníamos las especificaciones que les habían dado del coche.”

¡Nos enlazamos en vivo con nuestro querido @ErnestooCazares para que nos cuente qué fue lo que sucedió anoche con su detención en Veracruz! uD83DuDE31uD83DuDCFA #EnMarteYo #VLA >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/pRm0if9py8 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 18, 2021

De acuerdo con su versión él y sus amigos ya llevaban un tiempo en la pizzería sentados, pero los policías llegaron “de la nada, realmente llevábamos 10 minutos o 15 ahí sentados, no sabemos por qué nosotros,” refirió el atleta. Además reveló que los policías e aseguraron que las características de su vehículo, desde del color y la marca, coincidía con la descripción del auto implicado en el asalto a la tienda.

“Yo lo que supongo que cuando llegamos, la pizzería está como a media calle de una farmacia, nos estacionamos en la farmacia y nos bajamos para ir a la pizzería, supongo que en la farmacia le llamaron a la patrulla para decir que nosotros habíamos hecho algo”, describió. Finalmente tras ser arrestados, y el auto revisado, Ernesto Cazares comenzó a grabar la situación al igual que sus amigos.

Luego de ser inspeccionado su vehículo los policía y el miembro de la Marina los dejaron ir: “ya después de cierto tiempo porque creo que se dieron cuenta que nosotros no habíamos hecho nada. Si me puse nervioso porque esta vez fue más fuerte, llegaron a lo que iban, nosotros éramos los que habíamos asaltado, entonces si me sacó mucho de onda, que llegan así cuando tú no has hecho absolutamente nada,” concluyó el atleta.

