WandaVision: Así se escucha la serie en 8 idiomas diferentes

Además de ser un puente para las demás producciones de Marvel que continúan con la historia que se quedó en Spiderman: Far From Home, WandaVision se ha convertido en un fenómeno que tiene a los fanáticos de The Avengers al borde del asiento.

Las aventuras de la Bruja Escarlata y Visión llegaron a inicios de año por medio de capítulos semanales que muestran una realidad creada y manipulada por Wanda Maximoff después de perder a su pareja a manos de Thanos.

Esta historia es seguida en al menos 83 países en los que Disney Plus tiene operación, razón por la cual es necesario que se doble a varios idiomas para hacerla más cercana a la gente.

En cuestión de subtítulos, se tiene 14 opciones que van del portugués con su variante brasileña y portuguesa; francés canadiense y parisino; español latinoamericano y europeo e inclusive el danés y el alemán.

Sin embargo, toda la serie está localizada en ocho idiomas diferentes para que los habitantes de varios lugares del mundo puedan entenderlo mejor y sin subtítulos. Así se oyen Wanda y Visión en otras lenguas

Japonés

Alemán

Inglés

Español europeo

Español latinoamericano

Francés

Portugués

Italiano

