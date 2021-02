Christian Nodal se convierte en "Belindolindo"; Belinda le quita lo ranchero

Christian Nodal dejó sin palabras a sus seis millones y medio de fans que tiene en Instagram, luego que se difundiera una grabación en donde aparece vestido al más puro estilo de su famosa novia; Belinda. En el clip se ve al cantante de regional mexicano posar con una sudadera blanco y unos llamativos lentes ovalados con incrustaciones blancas en el contorno que lo hicieron ver completamente diferente.

Los admiradores del famoso artista se quedaron sin palabras al contemplar a su ídolo cambiar las chamarras de piel y los sombreros por unos accesorios más acorde al estilo de su guapa novia: Nodal subió el video en una de sus historias y acompañó el clip con una palabra de identidad propia; “Flow Belindolindo”, además de varios emojis de caritas sonriendo, sin duda el clip se convirtió en toda una sensación en las redes.

No cabe duda que el amor es capaz de hacernos tomar decisiones y cambios que jamás habríamos contemplados y en el caso de Christian Nodal no queda espacio para la duda; se encuentra cautivado por su hermosa novia y eso es evidente en cada una de sus publicaciones. Lo sorprendente es que pocos esperarían un cambio tan radical en tan poco tiempo, pero al parecer se encuentra hechizado de amor, y no lo culpamos.

El fan número uno de Belinda

Con esta grabación no nos queda duda que Christian Nodal se ha convertido en el fan número uno de la cantante pop y ahora dueña de sus quincenas; no podríamos imaginarnos a una Belinda más encantada y satisfecha de ver a su novio compartir un video en donde se le ve como nunca antes se lo hubiera imaginado nadie. Con un aspecto mucho más pop y presumiendo el “flow” que le aporta el tener como pareja a una de las jóvenes más talentosas de la música y de las más bellas del espectáculo.

Christian Nodal se encuentra pasado por uno de los momentos más plenos en su vida profesional y amorosa, tan solo la semana pasada compartía con sus seguidores una grabación en donde, junto a Belinda, agradecía a sus fans por las felicitaciones tras haber cumplido seis meses de relación, algo que se volvió tendencia y generó cientos de reacciones de felicitación para ambos artistas.

“Muchas gracias a todos por sus felicitaciones de seis meses, los amo mucho”, se escucha decir a Nodal, en un mensaje poco común, pero sin duda impulsado por su novia, quien cuenta con al menos 13 millones de seguidores en Instagram. Tanto Belinda como Nodal se han propuesto disfrutar de la relación en compañía de sus millones de fanáticos y cada vez comparten más fotos o estados en donde se les ve derrochando amor, siempre agradeciendo a su público por el cariño recibido.