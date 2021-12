¿Qué es la enfermedad de Ménière?, el padecimiento de la cantante Kristin Chenoweth

La cantante y actriz Kristin Chenoweth reveló en redes sociales que padecía en la enfermedad de Menière, trastorno en el oído medio que entre las posibles causas están una lesión en la cabeza, daños en el oído interno, infecciones y/o alergias.

Es una enfermedad que padecen 615 mil personas en Estados Unidos y cada año se estima que son diagnosticados 45 mil casos nuevos.

“Es una batalla que he emprendido y estoy muy feliz de tener la oportunidad de hablar de ello. Muchas personas lo han tenido y no pueden describirlo, y una vez que saben y entienden de qué se trata, pueden manejarlo mejor”, indicó la originaria de Broken Arrow, Oklahoma.

Entre los síntomas que padece principalmente es el sentir vértigo y ha descrito que en el ámbito laboral le afecta porque se ve como si hubiera bebido demasiado y no puede mantener el equilibrio. “No puedes decidir cuándo va a suceder, así que no puedes evitarlo”.

¿Qué es la enfermedad de Ménière?

El padecimiento, de acuerdo con el portal Medline Plus, es un trastorno de oído interno, lo que ocasiona mareos, un sonido en el oído llamado tinnitus, pérdida de la audición que aparece y desaparece y la sensación de presión o dolor en el oído.

Se indica que suele afectar a un oído y puede ser causante de sordera. La persona que tiene dicha enfermedad, después de presentar algunos de los síntomas antes descritos puede presentar episodios de vértigo o mareos, lo que puede originar que pierdan el equilibrio y llegar a caerse.

Aunque no se conoce una causa exacta que da origen a la enfermedad, en el mismo portal se hace referencia que una de las causas tiene relación con con los niveles o mezcla de líquidos en los canales del oído interno.

También se debe tener en cuenta que no existe una cura para dicha condición, pero se puede controlar con medicamentos para el mareo, reducir la sal en la alimentación, tomando diuréticos, entre otros.

