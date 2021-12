"No tienen ni idea de lo que me pasa y es doloroso": Jennifer Aniston responde a cuestionamientos por no ser madre

Para la actriz Jennifer Aniston ha resultado un proceso doloroso lidiar con las conclusiones, preguntas y juicios sobre el hecho de no tener hijos.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, refirió que se tomaba todo a nivel personal, todos los rumores de embarazo y la creencia de “oh, escogió su carrera antes de tener niños”.

“No tienen ni idea de lo que me pasa personalmente, médicamente, por qué no puedo o ¿puedo tener hijos? No saben nada, y era realmente desagradable”.

Y refirió que los titulares de los periódicos eran “desagradables” sobre un supuesto embarazo. “Hace mucho que no veo un tabloide, ¿todavía estoy teniendo gemelos?, ¿voy a ser una madre milagrosa a los 52 años?” dijo y cuestionó la razón por la qué existe esa parte tan cruel de la sociedad.

En caso de que ella quedara embarazada, ella sería la primera en decirlo, pero no es un ideal que persigue. "Sí, puede que algún día me convierta en madre, y si alguna vez lo hago, seré la primera en decirlo. Pero no estoy en pro de la maternidad, porque me sienta incompleta de alguna manera".

Existen mujeres que han decidido no tener hijos, y que se les conoce como mujeres NoMo (abreviatura en inglés de Not Mothers) y cada vez incrementa el número de las que han tomado dicha decisión, lo cual es consecuencia de diferentes factores. Pero es una determinación por las que ellas suelen ser juzgada, señaladas y se les califica de ser egoístas, frías o inmaduras.

En contra de los estereotipos femeninos

La actriz, de 52 años, recordó otro de los estereotipos en el que suelen encasillar a las mujeres con el matrimonio y ejemplificó que la sociedad limita a una mujer a casarse hasta cierta edad, situación que no pasa con los hombres.

“Los hombres pueden casarse tantas veces como quieran, pueden casarse con mujeres de entre 20 y 30 años. A las mujeres no se les permite hacer eso... Los hombres en sus 30, por cierto, son muy diferentes de los hombres en sus 40 y 50 años”, comentó Jennifer.

Y dejó claro que las mujeres estamos completas con o sin pareja, con o sin un hijo. “Podemos decidir por nosotras mismas lo que es hermoso cuando se trata de nuestros cuerpos”, acotó la actriz.

SIGUE LEYENDO:

Jennifer Aniston eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

La increíble razón por la que Jake Gyllenhaal no podía grabar escenas íntimas con Jennifer Aniston