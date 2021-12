"No me da penita" Ángela Aguilar revela que es fan de ésta comida que cuesta menos de 15 pesos

Ángela Aguilar, hija menor de José Antonio Aguilar Jiménez, quien es mejor conocido como Pepe Aguilar, ha logrado posicionarse como una de las artistas más jóvenes y exitosas dentro del género regional mexicano, pues con su música ha logrado cautivar a millones de personas a través de su trabajo dentro de la música.

La menor de la dinastía Aguilar ha demostrado el talento que tiene con su voz, marcando así a una nueva generación de jóvenes que quieren seguir sus pasos, pues recordemos que apenas hace un par de meses la famosa cumplió la mayoría de edad.

Vale la pena recordar que Ángela Aguilar es nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, quienes la impulsaron a iniciar su carrera musical, al igual que su padre Pepe; por lo que la joven ha logrado generar gran éxito por su talento a la hora de desempeñarse en el escenario, pero también por su carisma hacia los demás.

Fue en el año 2012, cuando apenas iba a cumplir 10 años de edad, que la menor de la Dinastía Aguilar lanzó su primer álbum junto a su hermano Leonardo, el cual lleva el título de “Nueva Tradición”; este EP fue producido por Manuel Cazares, teniendo el sonido del mariachi como principal, por lo que éste trabajo tuvo gran éxito en diversas partes del país, incluso países como Estados Unidos.

Desde muy pequeña, la "Princesa de la Música Mexicana" ha estado en giras artísticas, ya sea por el trabajo de su padre, o por sus propios conciertos.

Es por eso que la famosa cantante ha revelado que para llegar a ser complicado elegir algo de comer siempre que está fuera de casa y trabajando, tal es el caso de las giras.

Bajo este panorama, la menor de la Dinastía Aguilar reveló para las cámaras del programa de espectáculos "Ventaneando", liderado por Pati Chapoy, que tiene una comida favorita para cuando sale de gira, y para sorpresa de muchos, se trata de una sopa instantánea que tiene un costo menor a 15 pesos.

Ángela Aguilar reveló que estas sopas que vienen en vasito y solo se ponen en el microondas le gustan por el hecho de que es una sopa que siempre sabe igual y que nunca le defrauda.

"No me da penita, siempre llevo mi sopa instantánea es algo que no puede faltar en las giras, aunque a veces si es extraño porque entran los otros artistas con su catering en el camerino y yo con mi sopita", reveló entre risas la famosa hija de Pepe Aguilar.