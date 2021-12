"¡Moléstenlo a él!": Ariadne Díaz pide a reporteros que convenzan a Marcus Ornellas de casarse con ella

Ariadne Díaz reveló su deseo por llegar al altar con su pareja, Marcus Ornellas, luego de que en 2018, el actor brasileño le diera el anillo de compromiso, y la actriz diera el "sí".

Fue en un evento navideño de la Ciudad de México que la actriz mexicana se dijo más que dispuesta a celebrar su boda con el padre de su único hijo, quien pidió a los reporteros que ya no la molesten con la vida;

Foto: Especial / Agencia México

Asimismo, la protagonista de varias telenovelas como "La Malquerida", destacó que para ese día tan especial como lo es su boda, sea una fiesta muy íntima;

“Yo no lo he idealizado, no te puedo decir que sea el tipo de mujer que de chiquita soñaba con ese momento, no, pero sí es un momento que imagino y espero que sea con gente muy querida, algo muy chiquito, a mi no me gusta así como las fiestas multitudinarias"