Bellísima: Ariadne Díaz presume sus encantos en mallas de red

La hermosa actriz Ariadne Díaz constantemente sorprende a sus fans con sus divertidos videos que sube a TikTok o a Reels de Instagram o con sus sensuales sesiones de fotos. En esta ocasión se volvió tendencia por que compartió un par de fotografías en las que posó con medias de red y un tinte de cabello entre rosa y naranja, outfit con el que deslumbró a sus fans.

Su increíble look consistió en un top negro strapless y una falda de tul, con el cual pudo presumir sus torneadas piernas, cubiertas con unas candentes medias de red. Su peinado constó de una ponytail alta y pulida, que resaltó con su cabello en tonos cálidos y llamativos. En lo que corresponde al maquillaje, usó tonos morados y rosas.

Ariadne Díaz tiene encanto y simpatía, gracias a lo que en redes sociales ha ganado gran aceptación y miles de followers, a quienes constantemente los complace con divertidas sesiones de preguntas y respuestas o con divertidos clips, como uno que subió recientemente donde usó un filtro para cambiar el color de su cabello.

Regresará a la pantalla chica con dos proyectos

Ariadne regresará a la televisión con una nueva serie para Amazon Prime que la tiene muy entusiasmada, y que califica como uno de los mejores proyectos que ha hecho en su carrera. "Acabo de hacer una serie bien padre. Para Amazon, que se va a estrenar el próximo año y estoy ahí con José Eduardo Derbez y con gente padrísima", dijo recientemente.

"De verdad que se los juro que fue como wow, lo más padre que he hecho, yo creo en mucho, mucho tiempo, porque es algo distinto, muy de comedia que de repente decía: '¿De verdad puedo decir esto? ¿De verdad me dejan hacer el otro?' Entonces estaba fascinada, jugando como hace mucho no lo hacía", agregó.

Pero eso no es todo, pues la originaria de Puerto Vallarta también mencionó la posibilidad de que uno de sus más exitosos proyectos, “La Doble Vida de Estela Carrillo”, que protagonizó junto a David Zepeda en el 2017, tenga una secuela. "Fíjate que yo pensaba que ya no había ninguna esperanza para 'Estela Carrillo', y justamente haber visto que una novela tan exitosa y tan padre como 'Corona de Lágrimas' se esté retomando tanto tiempo después, pues bueno siempre es posible”, expresó en una entrevista para medios.

