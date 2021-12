Ariadne Díaz sorprende con "radical" cambio de look y conquista a sus fans

La hermosa actriz Ariadne Díaz constantemente sorprende a sus fans con sus divertidos videos que sube a TikTok o a Reels de Instagram o con sus sensuales sesiones de fotos. En esta ocasión se volvió tendencia por que compartió un clip en el que usó un divertido filtro en el que se ve cómo cambia de color su cabellera entre tonos rojizos y narnajas; con todos los estilos lució fenomenal.

Conforme avanza la grabación su pelo cambia de color y de fondo se escucha la canción Lovefool de The Cardigans, la cual también cantó Ariadne, quien tiene 36 años. Aunque en los últimos años no ha estado tan activa en la pantalla chica, Díaz ha crecido mucho en redes sociales, donde se ha vuelto influencer.

Algunos tintes de cabello resaltan más el color verde de los ojos de la actriz, Ariadne Díaz tiene encanto y simpatía, gracias a lo que en redes sociales ha ganado gran aceptación y miles de followers, a quienes constantemente los complace con divertidas sesiones de preguntas y respuestas.

Regresará a la pantalla chica

Ariadne regresará a la televisión con una nueva serie para Amazon Prime que la tiene súper entusiasmada, y que califica como uno de los mejores proyectos que ha hecho en su carrera. "Acabo de hacer una serie bien padre. Para Amazon, que se va a estrenar el próximo año y estoy ahí con José Eduardo Derbez y con gente padrísima", dijo recientemente.

"De verdad que se los juro que fue como wow, lo más padre que he hecho, yo creo en mucho, mucho tiempo, porque es algo distinto, muy de comedia que de repente decía: '¿De verdad puedo decir esto? ¿De verdad me dejan hacer el otro?' Entonces estaba fascinada, jugando como hace mucho no lo hacía", agregó.

