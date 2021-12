Boys Over Flowers: ¿Qué ha sido de los actores del dorama años después?

En 2009 se estrenó el dorama "Boys Over Flowers", una de las series coreanas más exitosas de este fenómeno. Fue la segunda adaptación del manga "Hana yori dango", siendo la más popular hasta ahora. ¿Qué ha sido de sus actores protagonistas después de años?

Lee Min Ho fue el idol que interpretó al personaje de Gu Jun Pyo, papel que catapultó su fama a nivel mundial y con el que se posicionó como uno de los actores más importantes de Corea. El drama ha tenido varias adaptaciones después de BOF, una china y próximamente "F4 Thailand", uno de los estrenos más esperados de diciembre 2021.

Tras 12 años de su estreno, Boys Over Flowers sigue siendo una de las series más vistas, actualmente está disponible en Netflix. Su elenco principal ha tomado varios rumbos diferentes en la industria. Checa el antes y después de los actores que le dieron vida a este dorama.

Boys Over Flowers: Antes y después de los actores

Goo Hye Sun

La actriz interpretó a "Jan Di". Su último drama fue en 2017 con "You Are Too Much", además estuvo casada con el actor coreano Ahn Jae Hyun desde 2016, hasta 2019. Actualmente se desempeña como directora para la película "Dark Yellow". En su carrera protagonizó algunas series.

Lee Min Ho

El actor más popular de los dramas coreanos continúa vigente en la pantalla chica. Su último trabajo fue "The King: Eternal Monarch", serie de Netflix. Además, el próximo año estrenará "Pachinko" de Apple TV, tiene su canal de YouTube y ha protagonizado varios doramas a lo largo de su carrera.

Kim Hyun Joong

El actor y exintegrante del grupo K-Pop SS501 continúa con su carrera como cantante en solitario tras la disolución de la banda. Su última actuación fue en 2018, protagonizó algunas series y películas, pero se ha enfocado más en la música. Además, atravesó una fuerte polémica con su exnovia, ya que esta lo acusó de maltrato físico, pero terminó ganando el caso. Algunos de sus trabajos son "Playful Kiss".

Kim Bum

Su última actuación había sido en 2016 con el drama Mrs. Cop 2, no fue hasta el 2020 que retomó su carrera con la exitosa serie "Tale of the Nine Tailed" al lado de Lee Dong Wook, incluso tuvo su propio spin-off. Actualmente continúa con su carrera como actor, protagonizando "Law School" de Netflix y próximamente un estreno de enero 2022.

Kim Joon

Finalmente, el actor coreano tuvo su último protagónico "City of the Sun" e hizo un pequeño cameo en 2018 con el dorama Fates & Furies. Desde entonces se ha mantenido fuera de la actuación, ya que en 2015 se casó con su novia no famosa y tuvieron un hijo.