K-Dramas que llegarán en enero 2022 para comenzar bien el Año Nuevo

El año está por terminar y Corea del Sur se perfila como una de las principales industrias del entretenimiento. Tras hacer historia con su serie "El juego del Calamar", la cuna de K-Pop ya alista los próximos lanzamientos para iniciar enero 2022 con sus nuevos doramas.

El fenómeno de los dramas de Asia ha crecido en los últimos años, sobre todo en pandemia, ya que las plataformas de streaming fueron las principales fuentes de entretenimiento de películas y series. También han ganado fama gracias a su originalidad y al ser protagonizadas por actores igual de famosos que los idols.

Para 2022 se esperan varios proyectos que representan el regreso de estrellas como Lee Jong Gi, Hwang In Yeop, Cha Eun Woo, Lee Jong Suk, entre otros. Checa la lista de los dramas coreanos que se estrenarán en enero 2022, anota la fecha e inicia el Año Nuevo de la mejor forma.

Estrenos de doramas enero 2022

Tracer

Drama policíaco que sigue la vida Hwang Dong Ju, un hombre que trabaja en el Servicio Nacional de Impuestos como jefe de la división de impuestos. Su misión consiste en rastrear el dinero que no se reporta. Su equipo está conformado por Seo Hey Young y su jefe es Oh Young. Juntos enfrentarán a In Tae Joon, un director de una oficina tributaria que tiene una gran ambición.

Through The Darkness

El 14 de enero de 2022 se estrenará este dorama que retrata a un grupo de perfiladores criminales que hacen todo lo posible por desentrañar la mente de los asesinos en serie. Song Ha Young es un perfilador tranquilo y carismático, sabe cómo entender la mente humana. Está basado en el libro del mismo nombre que está basado en experiencias reales.

Ghost Doctor

El 3 de enero de 2022 llegará el nuevo drama coreano de Kim Bum, de Boys Over Flowers. La trama sigue la vida de Cha Young Min, un médico genio, pero con una personalidad arrogante y egoísta. Un día se enfrenta a un caso inesperado y termina poseído por el espíritu de uno colega que es todo lo opuesto a él y cuyas habilidades no son las mejores.