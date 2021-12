Park Seo Joon: Dramas pocos conocidos del actor coreano que debes ver

Park Seo Joon es uno de los actores de dramas coreanos más populares, debutó desde el 2011 con su primera película. Desde entonces, ha protagonizado varias series, una junto a V de BTS. Además, en 2021 recibió la oportunidad de ser parte del universo Marvel.

El idol trabajo bajo la agencia Awesome ENT, en su haber tiene entre 20 películas y series que han catapultado su carrera. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra "What's wrong with secretary Kim?", Itaewon Class y Hwarang: The Poet Warrior Youth, donde conoce a Taehyung.

También actuó en otras series que no son tan conocidas o son un referente en su carrera, pero que ha protagonizado el actor. Checa las mejores recomendaciones con los dramas coreanos pocos conocidos de Park Seo Joon que debes ver al menos una vez.

Dramas poco conocidos de Park Seo Joon

Kill Me, Heal Me

Dorama que sigue la vida de Cha Do Hyun, un hombre que sufre de personalidad múltiple luego de atravesar algunos traumas a lo largo de su vida. Sin embargo, busca tener una vida normal y busca ayuda con Oh Ri Jin, una residente de primer año en psiquiatría. El protagonista tiene 7 personalidades diferentes.

Por otro lado está Oh Ri On, el hermano gemelo de su terapeuta, quien es un escritor muy famoso, pero se esconde detrás del apodo "Omega", además nadie conoce su existencia aparte de su familia y su editor. También guarda varios secretos, uno de ellos involucra a Do Hyun y un accidente de hace años

She was pretty

Siwon de Super Junior protagoniza este dorama que sigue la vida de una mujer llamada Kim Hye Jin. Cuando era niña, era una chica muy bonita, además de pertenecer a una familia rica. Sin embargo, sus padres caen en bancarrota y su vida cambia totalmente ya que también es diagnosticada con una rara enfermedad que le quita su belleza.

Años después, trabaja en una revista, pero se cambiará de área cuando descubre que su nuevo jefe es su antiguo amigo de la infancia, quien estaba enamorado de ella. Por ello, le pedirá a una compañera que se haga pasar por ella para ocultar su identidad poco atractiva.

Fight For My Way

Dorama que retrata a Go Dong Man, un exatleta de taekwondo que era muy famoso, pero termina como un exterminador de plagas. Por otro lado, está Choi Ae Ra, una mujer que trabaja en un centro comercial, pero sueña con ser una presentadora de noticias. Ambos son mejores amigos y forman parte del mismo grupo.