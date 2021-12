Así respondió Erika Buenfil a haters que no creían en su talento para triunfar en TikTok | VIDEO

Erika Buenfil se siente agradecida por el éxito que ha tenido en varias plataformas digitales, luego de que algunos haters dudaran que tuviera gran aceptación en este medio como lo es TikTok.

Fue durante su encuentro con la prensa en un evento que se realizó en la Ciudad de México, que "La reina de TikTok", aprovechó para mandar un mensaje a quienes no creyeron en ella cuando emprendió esta nueva faceta en su vida.

“Ya estoy en 14 millones y medio de seguidores en TikTok, o sea vamos para los 15, en Instagram también subí muchísimo, y entonces pues ahí estoy, o sea, para los que me criticaron, pues háganlo también”, subrayó.

Pese a que sus logros en este sentido son indudables, Buenfil aseguró que continuará realizando proyectos en el mundo de la actuación;

“Me encanta estar en ambas y duplicarme, y que la gente me siga viendo como actriz, ahorita no, ya me retiraré cuando esté viejita”.

Erika Buenfil revela el FUERTE motivo por el que ya no busca el amor a sus 57 años

Tiktoker y mamá orgullosa

Por otro lado, Erika habló de su faceta como mamá y destacó que gracias al mundo del internet tiene cercanía con su único hijo, puesto que le platica de sus cuestiones personales;

“Me presume, o me dice ‘mamá tengo novia’ o ‘ya no tengo’, o ‘me gusta tal niña’, compartimos eso bastante, y curiosamente TikTok me ayudó a poderme conectar con él de manera bien fresca”.

Finalmente, la artista reveló que en cierto momento de la vida quiso tener una hija. “Me hubiera gustado una niña, pero empecé tarde y ya no había tiempo, y ya no era el momento, pero bueno, ni modo, así me tocó”.

