"Lo quería matar": Bobby Larios revela las humillaciones que sufrió por Juan Osorio

Entre tantos dimes y revelaciones, el nombre de Bobby Larios salió a relucir, esto debido a que el actor confesó las humillaciones y calvario que vivió a lado de Juan Osorio. Hay que recordar que el productor tuvo una relación amorosa con Niurka, vedette que tiempo después andaría con Larios.

Bobby se sinceró y dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que siempre se mantuvo al margen de lo que Osorio y Niurka vivieron. "Yo tuve una bonita amistad con Niurka y a Juan lo conocí hasta que me llamó a su oficina y me felicitó por mi trabajo".

En una ocasión Juan Osorio, con micrófono en mano y ante un público, dio a conocer la muerte del padre de Bobby Larios, esto sin que antes el mismo actor se enterara.

Imagínate lo que fue, cómo se atreve a decir eso ante los espectadores, me sacó de la tarima para dar a conocer la muerte de mi papá, y no me lo había dicho, hasta que Carmen (Salinas) volteó y le dijo de cosas. Estaba trabajando porque no se esperó a que todo terminara. Yo lo quería matar, siendo sincero, porque me hizo muchas y se portó muy grosero"