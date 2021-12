Preciosa: Sarah Kohan conquistó a todos con su hermosura

El trabajo de Sarah Kohan como modelo la ha hecho ganar mucha repercusión y comenzar a ganarse un lugar entre las mujeres más bellas del planeta. Además, su relación con el jugador Javier Chicharito Hernández, con quien tiene dos hijos en común, le ayudo para reubicarse en la farándula.

Con la relación rota en noviembre del 2020 tras casi dos años juntos y habiendo heredado una fortuna que le corresponde por la relación y para cuidar de los pequeños, a Sarah se la ve muy contenta disfrutando del tiempo que puede pasar con Nala y Noah. Además de verse hermosa a los 27 años. Sobre la ruptura, solo se manifestó el jugador: “No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”, expuso.

Ahora, la ex pareja de Javier Chicharito Hernández rearmó su vida y continua tan bella como cuando comenzó a hacerse conocida. Cuenta con más de 1.5 millones de seguidores en su cuenta verificada de Instagram. Es en esta red social donde más popularidad tiene y por donde expresa sus vivencias.

Sarah Kohan posando. Fuente: Instagram Sarah Kohan

A principios de día en su país, y final del fin de semana en otro lado del mundo, subió un compilado de seis fotos que la muestran posando sobre un muelle, al costado de aguas cristalinas que le dan, con hojas flotando, el aspecto otoñal. Con una bata blanca y ropa botas negras, se llevó los ojos del mundo.

Al momento la publicación, que tiene como última imagen a Sarah Kohan asomando con la parte trasera de un bikini, tiene más de 22 mil likes, cientos de comentarios en diferentes idiomas que la incitan a ser tan popular como lo es y a seguir alimentando sus redes con estos contenidos que tan bien le sientan.