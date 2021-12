Fuerte ELIMINACIÓN en Exatlón México: Rojos rompen en llanto tras la salida de Alan Mendoza

Llegó un domingo más de Exatlón México donde los atletas se tendrán que enfrentar a un Duelo de Eliminación en el que uno de ellos tendrá que despedirse de sus compañeros y los televidentes que los siguen semana con semana. En este caso, el equipo de Guardianes se quedó sin un elemento, pues tres de ellos se vieron las caras en esta dura etapa.

Fue así como Emilio Rodríguez, Jahir Ocampo y Alan Mendoza fueron los elegidos. En este caso, el primero por tener el rendimiento más bajo, el segundo por nombramiento de Nataly Gutiérrez y el tercero tras recibir 9 votos en contra.

Emilio Rodríguez : Aseguró tener sentimientos encontrados porque es una etapa en la que se juega la permanencia dentro del reality, además de que se enfrentará a sus compañeros; sin embargo, aseguró que los iba a honrar con un buen desempeño en el circuito.

: Aseguró tener sentimientos encontrados porque es una etapa en la que se juega la permanencia dentro del reality, además de que se enfrentará a sus compañeros; sin embargo, aseguró que los iba a honrar con un buen desempeño en el circuito. Jahir Ocampo : "Estoy contento, estoy en paz. Vamos a dar el 1000 por ciento porque el 100 cualquiera lo da", dijo seguro de sí mismo el clavadista olímpico.

: "Estoy contento, estoy en paz. Vamos a dar el 1000 por ciento porque el 100 cualquiera lo da", dijo seguro de sí mismo el clavadista olímpico. Alan Mendoza: El futbolista dijo que el resultado de la votación él mismo la pidió: "Yo les pedí que hicieran así las votaciones a mis compañeros. Se lo que valgo como competidor, compañero y persona, pero necesitaba reconfirmarlo", le explicó a Antonio Rosique.

Se mantiene parejo el encuentro

En ocasiones anteriores, se nota cuando uno de los atletas es el más débil, pues va perdiendo frente a sus adversarios, pero en este caso, los tres rojos caminaron parejo: ganaban y perdían, pese a que unos corrían más que otros. La etapa del derribe de cubos de madera fue crucial para que ganaran.

Emilio, por ejemplo, era el más lento en el circuito, pero el de más fuerza a la hora de lanzar las bolsas y tirar sus objetivos. Sin embargo, Alan fue el eslabón más débil, pues fue el primero en quedar con su última vida. El segundo fue Emilio en un encuentro complejo.

Al final, Jahir Ocampo le ganó en una cerrada carrera a Alan, lo que provocó el llanto descontrolado de Paulina Martínez y que el resto de los compañero se fundieran en un abrazo. Por su parte, Jahir dijo que "me dolió mucho que se fuera Alan y me dolió mucho haberlo eliminado.

¿Qué dijo Alan?

Con lágrimas en los ojos, el defensa lateral izquierda, lanzó un emotivo mensaje que involucró a sus compañeros y a Antonio Rosique.

"Yo no perdí hoy, yo gané y gané desde el día uno. Tengo como 15 hermanos nuevos, personas que no pensé me encariñaría tanto y que tengo tanto que agradecerles... Quiero agradecerle a la vida y al universo por las personas que puso aquí. La pasé muy bien, soy afortunado, Toño, viví cada sentimiento, cada momento, cada batalla ganada, cada perdida. Yo estoy hecho a base de derrotas. En esta no perdí, gané mucho, mucho, sabiduría pura", dijo con voz entre cortada.

A Jahir le dolió haberle ganado a Alan (Foto: @exatlonmx)

