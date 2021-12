Galilea Montijo: ¿a cuánto asciende la fortuna de la querida conductora?

Una de las actrices mexicanas de mayor renombre y fama en el entorno mexicano, es la guapa tapatía y exreina de belleza, Galilea Montijo, además es de los rostros más populares entre el público mexicano y eso la ha llevado a ser de las mejor pagadas en su empresa.

Este último dato es importante porque nos da una idea de lo que ha cosechado Galilea a lo largo de una carrera fructífera, es de las conductoras mejor pagadas del matutino ‘Hoy’ (junto con Andrea Legarreta) y además es empresaria en el ramo de la moda.

Dicho lo anterior, cabe resaltar que actualmente Galilea está pasando por un mal momento en su vida personal, primero por sus problemas de salud que han minado su estado físico en las últimas semanas y desde luego, el polémico caso en que se ha visto envuelta por su aparente relación con personajes como Inés Gómez Mont y la ostentación en exceso, además de una supuesta relación con uno de los líderes del narco en México.

En este contexto, el público que la sigue y quienes están atentos al medio de la farándula, se preguntan sobre los ingresos o los posibles bienes que puede tener la conductora y exmodelo.

¿Cuál es su fortuna?

De acuerdo con información no confirmada por algunos medios, Montijo percibe un sueldo mensual aproximado de 200 mil pesos, únicamente por su participación en el matutino estrella de Televisa.

Además de su sueldo como conductora estelar de la emisión, la figura de Galilea es aprovechada para engalanar los proyectos de mayor peso dentro de su empresa, no es nada extraño, Montijo es una celebridad, no hay proyecto reciente de enorme éxito para Televisa, en el que no se encuentre ella.

Y si además le agregamos su faceta de empresaria haciendo mancuerna con la boutique LatinGal desde el año 2018, esos ingresos van en aumento, pero ahí no paran sus números.

El número de seguidores con los que cuenta la conductora en redes sociales, son también una mina de oro para ella y un imán para anunciantes que desean ser reconocidos de la mano de una celebridad, se calcula que por cada mención Galilea Montijo obtiene un poco más de medio millón de pesos, y por publicidad directa con una marca como es el caso de CKlass, los ingresos que percibe son de 100 mil pesos.

En suma, la fortuna de la tapatía ascendería a unos 80 millones de pesos de acuerdo con diversas fuentes y tomando en cuenta los ingresos que obtiene la conductora tanto en medios tradicionales como en las plataformas digitales, además del aprovechamiento de su imagen como figura pública que es un imán (como habíamos hecho mención), para las marcas comerciales.

