Martha Higareda despide el año en BIKINI y envía mensaje de AMOR a su NOVIO y sí misma: FOTO

Martha Higareda puede definirse como una de las actrices más cálidas, amorosas, reflexivas e inteligentes del medio artístico. Sensible, siempre con el don de conversar y aportar algo a las personas que le rodean, Martha ha tenido un año 2021 lleno de oportunidades para mejorar y hacer catarsis.

Y, como diría Mecano en el tema 'Un Año Más', "haremos el balance de lo bueno y malo", esto es algo que Higareda ha hecho a pocas horas de que las campanadas suenen y recibamos el 2022.

Con un bikini en sí misma para deleitar un poco a sus miles de fans y demostrar lo libre y tranquila que se siente en este momento de su vida, Martha también dedicó una reflexión al amor, a sí misma y, de paso, a lo agradecida que está de haber encontrado a su pareja Lewis Howes, con quien pasó las fiestas de Navidad a lado de la familia de ella.

Para rematar este año 2021 que tantos sueños cumplidos le ha dado a Martha, ella eligió una imagen que causó gusto entre sus seguidores. Pero eso no fue todo para la mujer que gusta de trazar puentes en el tiempo y así decretar sus anhelos, ella acompañó el momento con esta reflexión.

"Gracias por este viaje increíble. Este año lo inicié con terapia más profunda. Sanando mi cicatriz infantil", inició para abundar mucho en el tema.

Así lo definió en estas palabras:

"Antes solía buscar el amor de pareja desde un punto desalineado. Pensaba que había que esforzarse un 200% para recibir “algo” de amor. Por lo tanto atraía a parejas que eran compatibles con ese estilo de amor. Es mi responsabilidad por no escoger conscientemente a una pareja que estuviera alineada con mis valores y principios y formas de dar. Dejaba a un lado las partes nobles de mi, con tal de no ocasionar un conflicto. Se me pedía que dejara de ser Yo, la yo amable y extrovertida porque eso causaba celos e inseguridad.

"Daba mucho de mi y no era correspondida. Con tal de mantener La Paz yo cedía asustada de no generar enojos. Ahora se que mi paz la llevo por dentro y que establecer mis límites sanos es bueno y no una amenaza a la inseguridad de otra persona. Se que no debo dar un 200%, que la responsabilidad de una relación de pareja es 50-50. Que no volveré a abandonarme, porque al hacerlo y ceder, vas generando resentimiento", indicó Higareda con claridad.