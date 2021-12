Revelan fecha de ESTRENO de Exatlón ALL STAR; ¿cuándo sale y quiénes serán los participantes?

Uno de los programas más esperados en México es Exatlón: ALL STAR que llegará a la pantalla de Azteca UNO justo después del final de Guardianes vs Conquistadores.

Los productores de la televisora decidieron crear hacer el programa debido al éxito que tuvieron con el Duelo Internacional contra Colombia, además de dos Juegos de Leyendas, desde la página de Azteca se dio a conocer que se estaba buscando a la nueva generación de estrellas que participarán en la contienda.

“Tengo la encomienda, tengo la misión de encontrar, de forjar a la nueva generación de campeones, a los hombres y mujeres que serán las figuras y podrán señalar el camino para quienes vienen allá atrás (…) hoy damos la bienvenida a Exatlón: ALL STAR, una competencia de carácter anual que dará invitación automática para todos los campeones y finalistas en la historia de Exatlón”, añadió Antonio Rosique, periodista mexicano.

¿Qué atletas participarán en Exatlón: ALL STAR?

La televisora también anunció que los participantes serán los campeones y finalistas de las cinco temporadas, las cuatro anteriores y la presente. En algunas páginas de fans mencionan a 20 participantes, mientras que Azteca habla de 13 invitados y dos de ellos, se encuentran actualmente en las tierras y playas más demandantes, estos son Macky González y Heber Gallegos, finalistas de la primera y tercera temporada.

La lista final aún no se ha dado a conocer, aunque otro spoiler que se puede encontrar en cuentas de Twitter es que Mati Álvarez es una de las integrantes y que la final se disputará entre ella y Pato. “Mati Álvarez campeona de Exatlón México All Star. La final es Mati vs Pato”.

Fecha de inicio

AL terminar la transmisión de Guardianes vs Conquistadores, se tiene previsto que inicie el proyecto.

