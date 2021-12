Exatlón México: Mati Álvarez revela el motivo por el que sintió ENVIDIA del equipo ROJO

El pasado jueves 22 de diciembre, Exatlón México vivió una intensa batalle entre Guardianes y Conquistadores pues estuvo en juego una cena de Navidad y fueron los miembros del equipo rojo quienes resultaron vencedores y pudieron recibir en las playas de República Dominicana a sus familias, sin embargo, esta dinámica no fue del agrado de Mati Álvarez, la máxima ganadora del famoso reality pues dejó entrever que sintió envidia ya que en las temporadas en las que participó no tuvieron este privilegio y recordó que lo máximo a lo que llegaban eran las videollamadas.

Fue durante la emisión de este domingo 26 de diciembre de “Venga la alegría fin de semana” donde Mati Álvarez señaló que ganar el premio de la cena de Navidad le vino muy bien al equipo rojo pues servirá para elevar el ánimo después de haber atravesado varias semanas de crisis, sin embargo, lamentó no haber ganado este premio durante su estancia en el reality.

“En mi tercera temporada los rojos no ganamos ese premio y fue uno de los perores sentimientos que he tenido en mi vida, no lo puedo explicar, tanto tiempo lejos de casa y compites ese día y te llegan los sentimientos, usualmente no solía perder ningún punto y ese día andaba tan nerviosa que no me salieron los puntos, pero en esta ocasión los rojos sí ganaron y vaya que les hacía súper falta, porque no iban muy bien, es un premio que necesitaban y que espero les dé para arriba”.

Equipo rojo desata envidia de Mati Álvarez y Aristeo Cázares

En otro momento de la sección de Exatlón México, Aristeo Cázares señaló que sintió envidia al ver que los familiares del equipo rojo recibieron a sus familiares en las playas de República Dominicana y también mencionó que al equipo azul no le fue tan mal pues todos tuvieron la oportunidad de comunicarse con sus familiares a través de una videollamada, por lo que Mati Álvarez aseguró que compartía el mismo sentimiento que el "Aguileón" pues en sus temporadas el que perdía no se llevaba nada, incluso recordó que ella y sus compañeros de temporada rompieron en llanto cuando vieron llegar a los familiares del equipo azul.

Para finalizar, Aristeo Cázares recordó lo bien que lo pasó al recorrer nuevamente los circuitos de Exatlón México y dejó abierta la posibilidad para que en un futuro Mati Álvarez regrese a la competencia como leyenda, por lo que la ahora conductora se mostró entusiasmada con la idea, aunque solo atinó a decir “tengo que probarlo”, haciendo referencia a los nuevos circuitos de la competencia.

Mati Álvarez es la máxima ganadora de Exatlón México. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

"Déjense de payasadas": Aristeo Cázares explota contra estos atletas de Exatlón México

Mati Álvarez de Exatlón México tiene un GEMELO que no conocías; ¿De quién se trata?