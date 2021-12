Exatlón México: Nataly les "canta" reglas a los REFUERZOS ROJOS; "No me importa si acaban de llegar"

Por segunda semana consecutiva Nataly Gutiérrez se convirtió en el elemento del equipo de Guardianes con mayor rendimiento; hecho que la orilló a lanzar una dura crítica en contra de sus compañeros, quienes al parecer no le están echando las mismas ganas que ella, en especial los nuevos.

A consecuencia de la derrota ante Conquistadores, los atletas rojos tuvieron que verse las caras en el Duelo de Eliminación, algo que generó mucho ruido, pues es la segunda ocasión que sufren un descalabro de este tipo los rojos.

Como es costumbre, cada que hay un anuncio importante se presentan las opiniones de varios de los integrantes y en este caso no fue la excepción. Fue así como la basquetbolista lanzó un duro dardo en contra de sus compañeros nuevos:

"Estoy hasta aquí de que seamos nosotros los que nos encontramos en estas circunstancias y no ellos. Sinceramente ellos están muy cómodos, están crecidos y no sé que están haciendo, pero algo están haciendo mucho mejor que nosotros que les está funcionando... sean nuevos, no me importa, si viene otro nuevo, no me interesa, todos y cada uno de nosotros tenemos que contribuir a que estas cosas y estas situaciones no vuelvan a suceder", mencionó Nataly molesta.

¿Quiénes fueron los sentenciados y quién salió de Exatlón?

En este caso los atletas que tuvieron que olvidarse de su amistad por un rato fueron Heber Gallegos, Antonio González y Emilio González, tres hombres con personalidades distintas que no tuvieron más remedio que jugarse el todo por el todo en la semana 18 para avanzar a la 19.

Como en cada Duelo de Eliminación, el circuito fue muy complicado; les demandó mucho esfuerzo. Sin embargo, salió a relucir la experiencia de dos de los gladiadores: Heber y Toño, dejando atrás a Spartacus, el más polémico de todos.

Al saberse eliminado, Emilio no tuvo otra opción de abrazar a sus compañeros y resignarse. Ante todos y frente a Antonio Rosique señaló que: "me siento calmado. estoy ansioso de poder competir con mis compañeros porque se que son muy buenos.

Trato de no meter emociones, confió en mi y en mis capacidades".

SIGUE LEYENDO:

Vigorexia: hacer ejercicio en exceso podría tener estos efectos negativos

José José ponía a este artista en sus noches de copas | VIDEO

Ángela Aguilar cambia de LOOK: así de hermosa se ve con CABELLO LARGO | FOTO