Exatlón México: Eliminan a Emilio, el atleta ROJO más POLÉMICO del reality

Este domingo tres atletas de Guardianes tuvieron que pagar muy caro su bajo rendimiento y a consecuencia llegaron al Duelo de Eliminación dentro de Exatlón México en la semana número 18.

Fue así como Heber Gallegos, Antonio González y Emilio González se olvidaron de su amistad para enfrentarse en un circuito complejo por los boletos de permanencia en el reality.

¿Qué dijeron los gladiadores?

Heber Gallegos: "Llegue inseguro. No vengo en mi me por forma. Aquí vine a agarrar mi condición. Si caigo lo aceptaré".

Antonio González: "Me siento tranquilo, preparado, Desde el 1 que estoy y hoy no es la excepción. Hay gente afuera que sabe que lo vamos a lograr".

Emilio González: "Me siento calmado. estoy ansioso de poder competir con mis compañeros porque se que son muy buenos.

Trato de no meter emociones, confió en mi y en mis capacidades".

Fue así como los tres Guardianes se lanzaron a la carga; sin embargo, quedó demostrado que la experiencia y no hablar de más siempre serán superiores. En esta ocasión quien tuvo que despedirse del programa fue "Spartacus". Al no poderles seguir el paso a Toño ni a Heber, el colosal atleta cayó para ya no levantarse.

¿Qué opinó Emilio de su salida?

Como cada uno de los integrantes de Exatlón que abandonan el programa, siempre dicen algunas palabras a sus compañeros, Antonio Rosique y los televidentes. En este caso, Emilio fue tajante al señalar que se iba feliz por haber vivido la experiencia que muchos desean atravesar.

"Muy buena competencia, hermanos. Honestamente no tengo nada qué decir más que gracias. Son personas increíbles, los honro, dimos todo. Honestamente nunca imaginé estar aquí. Se me dio la oportunidad y la aproveché al máximo, me enseñó muchas cosas de mi y cosas que pensé que no estuvieran, salieron. Me voy tranquilo contento y feliz por la oportunidad. Les quiero decir 'rífense', se que tienen todo para llegar al final", explicó el corpulento gladiador.

