"Ya no te humilles": Kunno declara que es PANSEXUAL y luego se retracta; desata el odio en redes

El influencer Kunno causó el enojo y las críticas de sus seguidores en redes sociales por una broma que lanzó el Día de los Inocentes, donde supuestamente confesaba que había cambiado su orientación sexual.

El modelo mencionó que después de mucho tiempo de guardar el secreto ya había llegado el momento de compartir con sus fans lo que verdaderamente estaba viviendo

Dijo en un video en TikTok que su orientación sexual era diferente y que tenía nuevos gustos hacía otras personas, pues quería experimentar cosas nuevas y ser sincero ahora que está a punto que culminar el 2021.

Confesó en redes que desde hace algunos meses ya estaba probando cosas diferentes, por eso si en 2022 lo veían con una mujer o con otras personas era normal, pues daba a entender que era pansexual, además invitó a sus seguidores a no juzgar y no extrañarse por lo que podría pasar, pues anteriormente había mencionado ser homosexual.

Ya que estaba algo desarrollada la plática, el joven no aguantó más y dijo que todo era una broma por el día, pues se acostumbra decir algunas mentiras a manera de broma “Obviamente me encanta la masacuata, no se crean”, externó Kunno.

Seguido de la broma pidió a sus seguidores no tomarse a mal la broma, pero muchos de ellos dejaron ver que no era tan divertido que estuviera jugando con sus mentiras y que solo era un motivo más para humillarse en público.

“Qué envidia le tengo a kunno, a él le pagan por humillarse, y yo me humillo gratis” “Yo sé que Kunno es insoportable y ha hecho y dicho muchas cosas indebidas. Pero me molesta muchísimo cuando el odio que recibe es LGBTIfobia, que haya tanto énfasis en el por sus expresiones de género y como los FIFAS están obsesionados con nombrarlo con odio donde ni sale”

Seguir leyendo

Tiktoker Kunno basa su nombre en el sobrino de María Félix; así reaccionó el actor | VIDEO

"Todos nos podemos equivocar": Kunno pide empatía a quienes lo critican