¡Diosa! Danna Paola enloquece a sus fans con radical cambio de look

¡Danna Paola se cansó de ser rubia! y sorprendió a sus seguidores con una sesión de fotos de su nuevo look, donde se ve espectacular para despedir el año 2021 y darle la bienvenida al Año Nuevo.

La cantante anunció este lunes que se haría un cambio con un simple mensaje: "Me cansé de ser rubia". Fue este martes que la joven cantante y actriz impactó a sus fans con su cambio de imagen.

"Back to basics… BACK TO MY REAL SOUL. HELLO BRUNETTE. BYE BYE 2021… THIS BITCH IS BACK" (Volver a lo básico. Volver a mi alma real. Hola morena. Adiós adiós 2021... Esta perra está de vuelta), fue el mensaje que compartió Danna Paola junto a una serie de fotografías donde se puede ver con el cabello largo.

En las imágenes, Danna Paola posa con un vestido y un suéter, con el cabello largo, a la altura del pecho, pintado de color oscuro. Un cambio radical con lo rubio que lo tuvo en los últimos meses.

Desata miles de comentarios en redes sociales

Las cuatro fotos bastaron para que en Instagram sus admiradores le dejaran más de un millón de "Me gusta" en tan sólo unas horas y miles de comentarios de fans y amigos.

Además, la cantante se volvió tendencia en Twitter, donde sus fans comentaron lo grandiosa que se ve con su cambio de imagen. "Que pinche hermosa se ve Danna Paola con su nuevo look. Diosa! Eres humilde mi chiquita!, "Omg, prepárense porque la princesa del pop latino Danna Paola se viene con todo, el 2022 es tuyo reina", "La Barbie latina regreso y viene fuerte 2022 Danna Paola solo por existir es tendencia", fueron algunos de los mensajes de aliento que recibió.

Danna comparte emotivo mensaje con sus fans

A través de sus historias en Instagram, Danna Paola señaló que durante el año que se termina se dedicó a encontrarse con su música y su carrera, amando lo que es.

"2021 fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior, muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, pero aún así no me rendí, recibí y encontré mucha paz interna en mí, y dentro de las pocas personas que amo y me rodean hoy. Definitivamente cambié mucho", señaló.

"Y me dediqué a volverme a encontrar en mi arte y mi carrera, mi música, a mi manera y con mis procesos, amando mucho quién soy hoy.

Aunque yo quisiera ser Peter Pan y jamás crecer, pero toca crecer a veces de las maneras más difíciles para tener las lecciones más grandes de la vida", agregó.

