Santa Fe Klan: El día que se incendió su casa y tuvo que vivir en un auto por varios meses

En los últimos meses, Santa Fe Klan ha acaparado la atención de los medios de comunicación gracias al éxito que han alcanzando todos y cada uno de sus sencillos, los cuales suman miles de reproducciones en las distintas aplicaciones digitales de música.

Con tan solo 22 años, el rapero nacido en Guanajuato puede presumir que es el máximo exponente del género urbano en nuestro país pues sencillos como "Así soy" y "Todo va a estar bien" son de los más escuchados.

Por si eso no fuera suficiente, Ángel Jair Quezada Jasso, nombre verdadero del rapero, también es toda una celebridad en redes sociales pues tan solo en Instagram acumula más de cinco millones de seguidores, quienes conocen un poco más sobre su vida íntima.

Después de alcanzar la fama internacional, Santa Fe Klan ha sido invitado a distintos programas del espectáculo en los que ha hablado sobre sus primeros años de carrera, los cuales resultaron complicados y adversos.

En una ocasión, el reconocido cantante recordó la ocasión en la que tuvo que vivir en un automóvil por varios meses después de que su casa fuera incendiada y lo perdiera todo.

En plática con "Casa Comedy TV", el rapero contó que el incendio provocó que perdiera toda su propiedad por lo que tuvo que buscar una casa para rentar; sin embargo, debido a su temprana edad nunca pudo conseguir una.

El rapero sentenció que la gente no le creía que tuviera dinero para pagar una renta por lo que optó por comprar un vehículo, lugar que también fue su casa por varios meses. Los hechos ocurrieron a los inicios de su carrera.

"No tenía ropa, no tenía calzones, no tenía, pero compré un carro. Lo bueno que ahí me quedaba", sentenció.