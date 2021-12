"Estoy casada con Cristo": Olga Breeskin revela que ya no le interesan los hombres porque el mundo está depravado

Olga Breeskin, violinista y actriz, confesó que ha cerrado las puertas al amor de manera definitiva y descartó la reconciliación con su exesposo Joey Doucette.

“Cero posibilidades. Porque yo ya estoy casada con Cristo. No tengo planes sentimentales, no tengo planes románticos, no necesito compañía de ningún varoncito, ni joven, ni rico, ni pobre. No necesito nada. El mundo está en una degeneración terrible, no quiero ser inapropiada, pero el ser humano se está corrompiendo cada día más (...) A qué depravación tan asquerosa ha llegado el planeta tierra, el que se haya querido apuntar, avíseme, para darle un sonoro violinazo ”, indicó Olga en el programa De Primera Mano.

Ella desde el 2008 profesa la religión del cristianismo, lo hizo con el fin iniciar una nueva vida. Actualmente, sus shows están relacionados con dicha creencia religiosa.

Sobre la relación con Joey Doucette, indicó que llega una buena relación por su hijo Alan, aunque indicó que no habrá reconciliación con su exesposo.

“Es el papá de mi hijo y lo va a ser siempre. Mensaje para los papás y mamás: no hablen mal de las madres o padres de sus hijos, porque los que sufren son sus hijos, así que calladitos se van a ver mejor”.

¿Fue contratada por algún narcotraficante?

La también vedette y bailarina comentó hace unas semanas para la misma emisión que sí llegó a “actuar en casa de mal portados, pero nunca estuve sola. Confieso haber aprendido gracias a que sí me di cuenta que eran señores potentados y no simplemente empresarios con dinero. Luego, luego se ve, uno no es tonto. Confieso públicamente que sí pude haber caído en eso”.

Lo anterior lo mencionó bajo el contexto en que diversas personas del medio han sido señaladas al ser contratadas o mantener una relación con narcotraficantes.

Cabe señalar que empresarios y políticos en la década de los 70 y 80 buscaban acercarse a ella con el fin de tener una relación, ya que fue una de las mujeres más famosas.

