Armando Manzanero: Aranza confiesa que ha soñado con el compositor y no supera su muerte

Este 28 de diciembre se cumple un año de la muerte de Armando Manzanero e Ivette Becerra Meza, mejor conocida como "Aranza", recordó el legado del compositor mexicano y el gran hueco que dejó en el mundo de la música.

En entrevista con De Primera Mano, Aranza dijo que el fallecimiento de Manzanero fue el más "desafortunado Día de los Inocentes", ya que ella aseguraba que la noticia era una broma de muy mal gusto.

La cantante mexicana se sinceró y declaró que se le sigue "quebrando la voz, no logro hacerme la idea de que no está, de que no recibo sus llamadas, de que ya no vamos a cantar juntos".

La intérprete de canciones como "Dime" o "Vivir a Destiempo" habló acerca de cómo vivió los últimos días de Manzanero, esa leyenda del romanticismo.

Nos íbamos a ver, porque ya habíamos decidido que no cantaría más con él y que me dedicaría al disco que hicimos juntos. Me estuvo acompañado a cosas de promoción, cayó la pandemia y tuvimos que cancelar todo

A pesar de que se especula que Manzanero no tenía bastantes cuidados por la COVID-19, siempre estuvo al tanto de la salud de Aranza y de que ella se guardara en su casa.

Es algo muy fuerte para mi, no me sabe a un año, porque está tan presente siempre. Hasta que me siento a platicar con personas me doy cuenta de su ausencia

De igual forma, Aranza reveló que ha soñado con Manzanero, con su presencia y con la creencia que pronto se volverán a ver y nuevamente grabarán en el estudio, pero ahí es cuando recibe una cachetada de realidad y acepta que ya no está.

No sé si les ha pasado cuando quieres lograr algo muy deseado o sueñan que tienen que llegar a una grabación. A mi me pasa que tengo que llegar a un show y no llego, haces mil cosas y no llegas, yo lo he soñado así y es ahí cuando capto que no está. Como que ya lo voy a ver, como que ya le voy a contestar y nunca alcanzo el teléfono

Además, la mujer originaria de Chihuahua compartió que nunca ha tenido problemas con las denominadas "Musas de Manzanero", esto debido a que nunca compartió proyecto con ellas y además se considera una mujer sencilla, humilde y cero envidiosa.

