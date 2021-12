Ángela Aguilar llama “chavorruco” a su papá en plena transmisión, así reaccionó Pepe Aguilar: VIDEO

El pasado fin de semana, la Dinastía Aguilar estuvo de manteles largos pues además de celebrar en familia la Navidad, también celebraron un aniversario más de su rancho llamado “El Soyate” y tras dos días de festejos, Pepe Aguilar reapareció en sus redes sociales para reportarse con sus seguidores a través de un live, sin embargo, el intérprete de “Miedo” no salió bien librado pues Ángela Aguilar hizo de las suyas y lo llamó “chavorruco” frente a sus miles de seguidores, por lo que el divertido momento además de hacerse viral también evidenció la excelente relación que hay entre ambos.

Como se mencionó antes fue durante un live realizado por Pepe Aguilar en su perfil oficial de Instagram donde el famoso cantante compartió todos los pormenores de los festejos que tuvieron el fin de semana, además, dejó ver que la reunión familiar todavía seguía pues mostró que estaban preparando cecina para comer y fue ahí cuando apareció a cuadro Ángela Aguilar, quien no pudo resistirse a aparecer ante la cámara y siguió a su padre para aparecer en la transmisión.

Al percatarse de la presencia de Ángela Aguilar, el hijo del “Charro de México” la enfocó y le pidió que posara para sus seguidores y le advirtió que era una transmisión con muchísimas personas señalando que se estaban conectadas alrededor de mil 900 personas, sin embargo, esta cifra no impresionó para nada a su hija y soltó un “¡Wow!” en tono irónico, por lo que Pepe Aguilar contesto “¡Cállate wey! Los lives de esta canija 25 mil, 45 mil, mendigos chamacos, pónganse a hacer algo”.

Posteriormente, Ángela Aguilar se mostró divertida por el comentario de su padre y le dijo “la verdad ya se te nota”, por lo que Pepe Aguilar respondió “¿Qué, lo chavorruco?” y “La Princesa del Regional mexicano” respondió afirmativamente, sin embargo, enseguida se arrepintió y dijo que no había querido decir eso, pero fue interrumpida por su padre, quien le dijo que tenía razón, incluso intentó citar alguna situación que se había dado con una plataforma de redes sociales, pero al darse cuenta de que era un tema sumamente complicado decidió dejar todo por la paz para no hacer comentarios que pudieran afectar susceptibilidades y el momento quedó como una cómica anécdota más de la Dinastía Aguilar.

Pepe Aguilar revela el secreto mejor guardado de Leonardo Aguilar

Casi al finalizar la transmisión, Pepe Aguilar fue cuestionado por la ausencia de Leonardo Aguilar durante la transmisión y el intérprete de “Por mujeres como tú” reveló que su retoño estaba de viaje en Aguascalientes pues tenía un compromiso con amigos y con su novia, pero al darse cuenta de lo que había dicho, prefirió terminar la transmisión para no seguir cometiendo más imprudencias.

“Leonardo anda en Aguascalientes, se fue a dar la vueltecita por allá, tenía no sé qué tenía, fiesta, un compromiso con amigos y su novia, perdón con su amiga, es que como es artista no puedo decir que tiene novia, pero ya me voy, estoy diciendo muchas tarugadas, adiós, gracias”, finalizó Pepe Aguilar.

SIGUE LEYENDO:

Entre lujos y música: así fue la cena de la Dinastía Aguilar en Navidad | VIDEO

Ángela Aguilar tiene una VOZ increíble; esta interpretación de "La Malagueña" lo prueba